Sebastián Vignolo comparó a Battaglia con Miguel Ángel Russo: “Juega a otra cosa”

El relator de ESPN, Sebastián Vignolo, comparó este miércoles los estilos de Sebastián Battaglia y Miguel Ángel Russo como entrenadores de fútbol, y evaluó la identidad que cada uno de ellos le imprimió a Boca Juniors en sus respectivos ciclos.

Tras el triunfo de Boca ante Platense por 3 a 1, Vignolo emitió su opinión en el programa “Equipo F”, y opinó que “este Boca juega a otra cosa” con respecto al anterior. “Es distinto desde su armado, desde la tenencia de la pelota. Le noto más frescura” , añadió.

Sebastián Vignolo: "Este Boca juega a otra cosa"

En ese sentido, el animador dijo que “Boca antes era la pelota, Villa, ¿dónde estás? Pumba. La pelota, Pavón, ¿dónde estás? Pumba”, mientras que desde su punto de vista, “Boca ahora juega a jugar, a tenerla, a controlar y pasársela a un compañero” , algo que antes, “muchas veces (...), no hacía”.

“Este es un Boca con un técnico que dice: ‘miren, así vamos a jugar nosotros, quiero un equipo más corto, que toque, que controle, que juegue a dos toques’”, dramatizó. Aunque admitió que “probablemente” Boca “necesite más tiempo”, el periodista estima que el entrenador de 40 años “empieza a ensanchar” el plantel con el que cuenta, gracias a la vuelta de Agustín Almendra, la recuperación de Aaon Molinas y la apuesta por Luis Vázquez.

Por último, Vignolo no se arriesgó a aseverar si a Boca “le va a alcanzar para ser candidato en el campeonato o la Copa Libertadores que viene” porque “tiene que hacerse al andar”. Sin embargo, no ocultó su gusto personal: “Si me das a elegir, me quedo con este Boca” , concluyó.

LA NACION