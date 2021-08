Martín Liberman criticó a Jorge Amor Ameal por afirmar que Boca quedó eliminado “adrede” de la Copa Libertadores

El conductor Martín Liberman criticó al presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, quien en una entrevista con el programa “F12″ aseguró que el primer equipo xeneize fue eliminado “adrede” de la Copa Libertadores 2021 en los octavos de final ante Atlético Mineiro.

“¿Vos creés que Boca quedó afuera adrede?”, fue la pregunta concreta que le hizo Mariano Closs a Ameal, quien respondió: “Sí”. A su vez, el máximo responsable del club argumentó que Boca “era el equipo a sacar de la copa (...) porque es el mejor” .

En su cuenta de Twitter, Martín Liberman citó un tuit con la afirmación de Jorge Amor Ameal y escribió: “Este señor es un ‘payaso’. ¿Tiene pruebas? Que se presente a la justicia contra la Conmebol. De lo contrario, es un tribunero, demagogo”.

Curiosamente, Ameal se desdijo en la misma entrevista, al afirmar que no cree que la Conmebol quiera “perjudicar” al club que preside. Además, se declaró como un “convencido de que Boca fue superior a Mineiro” en la llave que el equipo de Miguel Ángel Russo perdió por 3 a 1 en tanda de penales, tras igualar 0 a 0 en ambos encuentros.

No es la primera vez que Liberman critica a Ameal. En abril de este año, lo definió como “el peor presidente que tuvo la historia de Boca” , y dijo que su “única habilidad (...) es reconocer que no entiende nada y hacerse a un costado” . Por último, lo calificó como un “presidente testigo”, y en el plano íntimo, indicó que es una persona “muy vengativa”.

Por otro lado, el dirigente de 72 años se mostró en contra de la utilización del VAR en el fútbol, y sugirió la implementación del “ojo de águila” (sic): “El fútbol es otra cosa, es dinámica. El error hacia un lado, hacia otro; es otra cosa. Yo me crie viendo otro fútbol; no este, que depende de tres personas que no tienen nada que ver, que te dicen fue offside, fue esto, fue lo otro, fue aquello. Yo creo que los dos goles anulados a Boca estuvieron muy mal anulados , y no hubo nadie que dijera lo contrario. Boca está muy mal eliminado, esto fue lo que pasó”.

