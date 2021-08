Sebastián Vignolo criticó una decisión de Sebastián Battaglia: “Me parece injusto”

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, criticó este martes una decisión del entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, tras darse a conocer la formación que eligió para el partido de esta noche de su equipo ante Platense, por la octava jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Vignolo consideró que Battaglia “tomó decisiones fuertes”, una de las cuales le parece “injusta” . El animador desglosó el once titular que, según versiones periodísticas, el director técnico xeneize parará frente al “Calamar”.

En ese sentido, primero empezó por el puesto del arquero: “Rossi tiene cosas de ‘arquerazo’, y otras como las que hace el otro día contra Patronato, que el árbitro no sé lo que vio, sale raro , se tira”, dijo el “Pollo” sobre la respuesta del arquero en una jugada que terminó con la anulación del gol del rival por una presunta infracción.

Al mismo tiempo, dijo que “es un buen arquero” y que fue “determinante” en la definición por penales frente a River Plate por Copa Argentina.

Por otra parte, Vignolo se mostró dubitativo con la inclusión del futbolista Diego González en el mediocampo: “Aparece González. El “Pulpo” debe ser importante para el equilibrio y todo...”, dijo, irónicamente.

Asimismo, el relator deportivo ponderó la inclusión del volante juvenil Aaron Molinas y acotó su comentario con una información. “Atención con Molinas, que puede entrar para no salir” , dijo, luego de destacar sus virtudes como jugador y repasar sus minutos en cancha ante el “Patrón”.

Por último, Vignolo no ocultó su disenso con una decisión en particular que tomó el novel técnico xeneize: “Me para injusto que no sea (Cristian) Pavón titular. Por lo que vi el otro día, prefiero a Pavón con (Luis) Vázquez, y (Norberto) Briasco buscará su lugar”, concluyó.

De acuerdo con lo que informaron los periodistas que cubren la actualidad de Boca Juniors, el equipo de La Ribera jugará con: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Sandez; Ramírez, Varela, González; Molinas; Briasco y Vázquez. El partido será a partir de las 21 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López.

