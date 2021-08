Sebastián Vignolo confesó que se emocionó con el video viral de José Montesano: “Me hizo llorar”

Los relatos de José Montesano en TyC Sports adquirieron una amplia repercusión en redes sociales, especialmente, tras el triunfo de la Selección de voley ante su par de Italia, que depositó al equipo nacional en semifinales de Tokio 2020, la primera desde Sidney 2000.

Algunos apodos como “nene malo”, “lima limón”, “el heredero” o “palacete”, ya se metieron en el corazón de los aficionados argentinos, que vibraron al ritmo de cada punto que metía el conjunto argentino. Más aún: tras el partido, Montesano fue filmado junto con su compañero de transmisión, el exjugador Hugo Conte, al finalizar el épico encuentro contra Italia. En el video, que rápidamente se hizo viral, ambos se abrazan y lloran. No es para menos: el hijo del “Twister”, Facundo Conte, también forma parte del equipo argentino.

El momento del triunfo argentino en la voz de José Montesano

El video llegó a los ojos del conductor de ESPN, Sebastián Vignolo, quien este miércoles, luego de que Oscar Ruggeri evocara el apodo “nene malo” y dedicara unos minutos a reconocer a los deportistas argentinas, confesó que vio el video y se emocionó. “José Montesano, el relator de voley, el otro día, me hizo llorar . Un monstruo. Me encantó. Muy lindo”, dijo el “Pollo”, quien a su vez admitió que no vio el partido.

“Ojalá que el futsal sea olímpico”

A su vez, en el pase de programas con “F12″, Vignolo hizo un reclamo al aire: “Quiero que alguien me explique por qué el fustal no es un deporte olímpico. Argentina salió campeón del mundo, hay muy buenos seleccionados”.

Luego, agregó: “El futsal es lo más lindo. Desgasta, es difícil, pero pueden jugar cada dos días. Hay varios cuartetos. Ojalá que el fusta sea olímpico ”, dijo, tras contar que hace tiempo “vienen luchando” para que el futsal sea incluido por el Comité Olímpico Internacional.

