Superclásico: el pronóstico de Sebastián Domínguez y por qué Boca es un equipo “chivo”

Los dos equipos más importantes del fútbol argentino se vuelven a enfrentar en instancia de playoffs el próximo miércoles 4 de agosto, por séptima vez en los últimos siete años. Hasta el momento, el historial favorece ampliamente a los de Marcelo Gallardo, aunque desde la llegada de Miguel Ángel Russo, Boca no ha perdido ningún partido ante su clásico rival. De hecho, con él en el banco, el conjunto xeneize obtuvo el primer triunfo ante River en duelos definitorios desde 2004.

El partido por los octavos de final de la Copa Argentina encuentra a ambos equipos en momentos muy diferentes, ya que River está con la cabeza en la Copa Libertadores y Boca en plena transición, con menos jugadores de renombre y más futbolistas que se ponen el overol.

En ese sentido, el analista Sebastián Domínguez consideró este martes en ESPN F90 que, a pesar de que Boca se encuentre en un momento especial, será para River “un rival difícil de enfrentar” , por las características que mostró el nuevo Boca en sus partidos ante Atlético Mineiro.

Es el cuarto partido entre Boca y River desde que Miguel Ángel Russo volvió al equipo xeneize Marcelo Endelli

Sobre cómo puede darse el partido, Domínguez arriesgo que “si River está fino, se puede poner en ventaja rápidamente y ya le da otro handicap para manejar el partido” . Sin embargo, el exdefensor de Vélez Sarsfield dijo que “por una cuestión de ritmo futbolístico”, el equipo del “Muñeco” puede sufrir complicaciones con las neutralizaciones de Boca: “Para mí, Boca no tendrá la eficacia o no tendrá un goleador en campo, no gesta tanto, pero este Boca, va a ser un rival muy chivo para River” .

El exjugador estimó “que más allá de estas falencias futbolísticas”, este es “un Boca muy difícil” de enfrentar para los rivales. Sobre las críticas que recibió el equipo de Russo por su actuación en el último partido ante Talleres, Domínguez dijo que si River hubiese enfrentado al mismo rival, no lo hubiera metido “en un arco”, ya que “Talleres es un equipo chivo”.

Boca y River se enfrentarán por vigésima vez en su historia en un duelo directo por torneos AFA y/o Conmebol, de los cuales el equipo millonario ganó 13 y el de La Ribera seis.

