La insólita imitación de Oscar Ruggeri de los jurados de “La Voz Argentina”

El exfutbolista Oscar Ruggeri hace un show aparte en el programa deportivo “ESPN F90″ con sus desopilantes intervenciones. El “Cabezón” es sin dudas una pieza fundamental del envío que todos los mediodías conduce Sebastián Vignolo, porque le da pie al animador para jugar con bromas de todo tipo.

Este viernes al mediodía, en la emisión más distendida de la semana, Ruggeri se animó a imitar a los jurados del popular programa de concurso de Telefe, “La Voz Argentina”, que todos los días es tendencia en Twitter por los comentarios que hace su audiencia al respecto, y que además, tiene muy buenas mediciones de rating.

El animador le pidió a su compañero que diga algunas palabras de difícil pronunciación, tales como “United” o “Arruabarrena”, y el “Cabezón” se negó a hacerlo porque están “en televisión”, y aclaró que no le interesa comentar ni relatar. Acto seguido, el “Pollo” encaró a su colega Daniel Arcucci quien pudo hacerlo sin problemas.

Oscar Ruggeri imitó a los jurados de La Voz y confesó: "Lo veo a veces"

Mientras Vignolo interactuaba con el panelista, las cámaras enfocaron a Oscar Ruggeri que con la silla daba vueltas sobre su propio eje. “Parece Montaner que se da vuelta” , lo chicaneó Vignolo, y sus compañeros estallaron de risa. La silla que utilizan los panelistas es roja, al igual que la de los jurados de “La Voz”. Ruggeri se prendió al chiste y le dijo a Vignolo que cante. “La bocha ya está” , lanzó.

El relator comenzó con su interpretación del popular tema “No sé tú” de Luis Miguel, y luego, un clásico: “La leyenda del hada y el mago”. Ruggeri no se daba vuelta y Vignolo le reclamó: “Dale amigo, no sé toda la letra” . Cuando finalmente el jugador hizo su giro, dijo lo que a veces repiten los jurados: “Te juro que me quería dar vuelta” .

Ricardo Montaner es uno de los jurados de "La Voz Argentina" Telefe

Luego, Ruggeri confiesa que iría “a abrazar” a los cantantes cuando los jurados no se dan vuelta en su silla, lo cual, en el certamen, implica la aprobación de la actuación.

Compenetrado en su papel, el exfutbolista le dijo al “Pollo”: “Lo bien que cantaste, pero al final no te dio”. El “concursante” le pidió explicaciones al improvisado juez: “¿Por qué, Ricardo?”. Y Ruggeri concluyó: “Porque tenés que practicar más, pero tenés un enorme futuro. No sé por qué no nos dimos vuelta” .

Finalmente, Vignolo le propuso a Ruggeri hacer un karaoke “mano a mano” de 10 minutos, pero inmediatamente, el exentrenador rechazó la propuesta, al argumentar que aunque le encantaría, no sabe cantar.

LA NACION