Sebastián Vignolo explotó contra Sebastián Villa por su abrupta salida de Boca

El jugador colombiano Sebastián Villa sorprendió a propios y a extraños cuando, la semana pasada, tomó la decisión de no jugar más en Boca Juniors, luego de que el club xeneize rechazara la última oferta del Brujas de Bélgica por su ficha por considerarla insuficiente.

El último jueves, Villa tomó sus cosas del club, se despidió de sus compañeros y les avisó que no volvería a entrenar. Sin embargo, el jugador aún tiene contrato vigente hasta junio de 2024, y su cláusula de rescisión asciende a 40 millones de euros. Aunque en la dirigencia xeneize descuentan que no obtendrán ese monto, desean al menos sacar un rédito económico por la ficha del jugador.

A su vez, el deportista se encuentra en una comprometida situación judicial, ya que la causa en la que está acusado por su expareja Daniela Cortés por violencia de género fue elevada a juicio oral. No obstante, Villa no tiene prohibida la salida del país.

El vicepresidente Juan Román Riquelme conversó este lunes con Villa y le pidió que se presentara el martes a entrenar, porque sino debía intimarlo a través de la vía judicial. El jugador se mantuvo firme en su postura y no dio el brazo a torcer.

El periodista Sebastián Vignolo opinó este martes al respecto y dijo que “es difícil estar en el lugar del dirigente en este momento”, porque los clubes tienen pocas herramientas para defender al club que representan.

En ese sentido, diferenció su rol del de Juan Román Riquelme: “Nosotros, que no ganamos, no empatamos, no perdemos, que la plata no es nuestra, tenés ganas de decirle: Villa, tomatela. ¿No querés jugar? Tomatela, agarrar tus cosas y rajá. Porque para mí, un tipo que no tiene ganas de jugar en un equipo, se tiene que ir”.

Copa de la Liga 2021 Boca Juniors vs River Plate Villa 15-03-2021 ALFIERI MAURO ALFIERI MAURO

A su vez, Vignolo consideró que Boca debería ser más severo con Edwin Cardona, quien decidió tomarse vacaciones cuando el equipo disputaba los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro: “Después de este precedente: vía” .

Finalmente, el relator reflexionó sobre situaciones que podrían darse a futuro con otros jugadores de la institución: “Mañana, (Valentín) Barco juega cinco partidos en la Primera de Boca, y dice: ‘no quiero jugar más en Boca, quiero que me vendan’: ¿Cómo es? ¿Los clubes como hacen, como se defienden? Te cuelgo, pero pierdo yo” , analizó.

