El extraño sueño de Ruggeri: “Estaban Maradona, Messi y Heinze”

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, reveló este lunes que soñó con Diego Maradona y Lionel Messi. “Che, soñé” , le dijo el “Cabezón” a sus compañeros de programa, tras ver una imagen de José Pastoriza en el centro de entrenamiento de Independiente.

“Estaban en la mesa (Ricardo) Bochini, (Diego) Maradona y (Lionel) Messi. Yo estaba a un costado. No sé qué estábamos haciendo”, explicó Ruggeri ante la mirada atónita de sus colegas. Además, consideró que también debería haber estado el “Beto” Alonso.

A su vez, Ruggeri contó que en su sueño también estaba presente su amigo Ricardo Gareca: “Lo estaba cargando porque se había hecho los reflejos. Miren qué locura”.

El “Cabezón” develó que también estaba presente el entrenador Gabriel Heinze, “que salta de allá atrás y dice: ‘Sí, se hizo los reflejos, rubiecito está Gareca’. Y me desperté. Y no me enteré más por qué estábamos así”.

Oscar Ruggeri Captura

Luego de contar que no suele recordar sus sueños, el cronista Renato Della Paolera, que cubre la actualidad de Independiente, lo chicaneó a Oscar y le dijo: “¿Qué hacías ahí, no?” , en relación a la estatura de los futbolistas que participaron del sueño.

Por su parte, el periodista Daniel Arcucci bromeó y sostuvo que “lo más real son los reflejos del ‘Flaco’ Gareca” .

En tanto, Sebastián Vignolo le preguntó si no quiso dormirse para seguir soñando: “¿Estaban en un restaurante? Por ahí el mozo era el ‘Kun’ Agüero”. Su comentario no fue casual: Ruggeri fue el técnico que hizo debutar a Sergio en Primera.

Finalmente, Arcucci le consultó por qué no le contó el sueño a su pareja Nancy, que estudia para psicóloga: “No puedo, porque es un familiar”, contestó.

Por último, el periodista Diego “Chavo” Fucks reveló que también tuvo un sueño “futbolero”: “Mi mujer dice que hablé de fútbol a la noche dormido. No sé que dije. Dijo que dije algo de River” , concluyó Fucks.

