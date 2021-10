Sebastián Vignolo criticó a Raúl Cascini y lo desafió: “Es una pena que no venga al programa”

Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de fútbol de Boca Juniors, fue invitado al programa “Equipo F”, de ESPN, donde, entre otros temas, los periodistas le preguntaron acerca de los disturbios vividos en el vestuario del estadio Mineirão tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores 2021. En ese marco, el conductor Sebastián Vignolo no dudó en señalar a Raúl Cascini, dirigente xeneize, como gran responsable de lo sucedido aquella noche.

“Yo creo que Boca una parte la pudo haber evitado. Los jugadores iban para el vestuario, y algo pasa con Raúl y alguien de Minero. (...) Si Boca perdía como perdió, y quedaba eliminado, era víctima, lo habían perjudicado, se habían equivocado. El comportamiento, lo que pasó en ese momento a Boca lo transforma en victimario”, le dijo Vignolo a Bermúdez.

El exdefensor xeneize admitió que, si tuviera la oportunidad de volver a ese momento, “agarraría una red de pesca” y se llevaría a los protagonistas de vuelta “al vestuario” para que no se involucren en ninguna disputa. Ante eso, Vignolo acotó que “solo a Cascini” debería haberse llevado, dando a entender que el causante del problema fue él. En esa línea, argumentó que si Cascini “se metía en el vestuario con los futbolistas de Boca, que es lo que tiene que hacer un dirigente, no pasaba más nada” , y “a Boca no lo sancionaban” .

Sebastián Vignolo criticó a Raúl Cascini y lo desafió: “Me encantaría que venga al programa”