La contundente opinión de Oscar Ruggeri sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi volvió a estar en la tapa de los diarios por un evento que trasciende a su vida deportiva. Este fin de semana, la influencer Wanda Nara, su esposa y representante, encendió las alarmas con un mensaje que publicó en sus redes: “Otra familia más que te cargaste por zorra”. La destinataria del texto, según indican los rumores, sería la China Suárez, con quien Icardi le habría sido infiel. Al respecto, el exjugador Oscar Ruggeri, que llevó siempre una carrera prolija, se refirió al tema.

En el programa F90, de ESPN, el exdefensor de la Selección argentina, Real Madrid y San Lorenzo señaló: “No es fácil la situación. Estas cosas hacen mal. Cuando uno tiene la familia que te acompaña, te serena, y sabés que vas a tu casa, y está la familia ahí sentada, rendís mucho más” . Por otro lado, el “Cabezón” recordó que Icardi es un “jugador de Selección” .

Ruggeri, el cronista

En otro orden de cosas, el exentrenador de 60 años cubrió la conferencia de prensa que dieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el predio de Ezeiza, donde fue invitado en su carácter de exfutbolista campeón del mundo con su Selección. Desde allí, mostró sus dotes periodísticos e hizo un informe sobre lo sucedido.

Ruggeri, el cronista: el exjugador cubrió la conferencia de prensa de Gianni Infantino en el predio de la AFA Captura

“Yo creo que (Infantino) está haciendo una gira por Sudamérica por el tema del Mundial cada dos años, y del Mundial femenino. Todos los años habría un mundial: femenino y masculino”, precisó.

Al mismo tiempo, se lamentó por no poder hacerle preguntas al titular del ente máximo del fútbol: “Estuve perfecto pero no podía hablar, estaba desesperado, no estoy acostumbrado a estar callado. (...) Quería saber por que anda por acá, que quiere hacer con esto de los dos años de las ligas con 28 equipos, sin descensos; de las mejoras que debería tener nuestro fútbol. Un montón de cosas. No estaba dentro de los periodistas sentados acá enfrente. Hay que respetar”.