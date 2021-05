“Pollo” Vignolo elogió a Sebastián Battaglia y le mando un mensaje a ¿Raúl Cascini?: “No maltrata”

El director técnico de la reserva de Boca, Sebastián Battaglia, habló este jueves en el programa “ESPN F12″ y se refirió a la llegada a la Primera División de los futbolistas juveniles formados en el club. Además, el periodista Mariano Closs y sus compañeros le consultaron al “León” sobre otros temas vinculados con el mundo Boca y Battaglia respondió con serenidad.

La forma de declarar de “Seba” contrastó con los miembros del Consejo de fútbol, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, que en las últimas semanas fueron entrevistados por diferentes programas de televisión y radio. Entre otras cuestiones, Cascini se refirió a las críticas de los periodistas a su club: “No las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión”, dijo el “Mosquito” en declaraciones a TyC Sports.

Unos días antes, Vignolo se había referido en duros términos a su excompañero de programa: “A mí, Cascini me decepcionó humanamente. Cada uno con su vida, ya está. Ojalá que le vaya muy bien, está en el lugar donde quiso estar siempre toda su vida. Ahora, el respeto, pero sobre todo, la educación, no hay que perderla”, indicó.

Ya en su programa de este jueves, el relator deportivo destacó en “F90″ la manera de expresarse de Battaglia: “Si tienen un encargado en Boca para que hable, elijan a Battaglia. Es justo, tiene buena imagen, buena presencia, es medido”, señaló.

En lo que pareció un tiro por elevación a los miembros del Consejo de fútbol, Vignolo concluyó: “No la quiere tribunear, no vende humo, no maltrata a los jugadores. Divino, muy respetuoso, muy responsable. Es claro, es tranquilo, no tira títulos estridentes. Además, ganó alguna cositas”, cerró.

