Sebastián Vignolo volvió a cruzar a Raúl Cascini y avisó: “F90 ya está lleno”

El periodista deportivo Sebastián Vignolo volvió a la carga este domingo contra su excompañero Raúl Cascini, en una nueva edición del programa “Pasión por el fútbol”.

“Negro (por Federico Bulos), vos estuviste conmigo. Esos futbolistas que te acordás que nombraba Cascini: yo llego, agarro y pongo a este, pongo al otro. Se dio cuenta que no era tan fácil”, dijo Vignolo.

Ante la risa de su colega Nicolás Distasio, el “Pollo” siguió con la chicana, y agregó: “No sabés los equipos que armó. Adentro le costó un poquito más, no? De afuera, era facilísimo”.

Luego, el relator deportivo le hizo una pregunta retórica a sus compañeros, dejó una duda flotando y le envió una advertencia al propio “Mosquito”: “No habrá cambios en el Consejo en breve, no? Bueno, esperemos. 90 está lleno ya. No hay lugar. Estamos repletos”.

Un rato antes, el animador de 45 años había realizado una fuerte crítica contra el entrenador del equipo xeneize, Miguel Ángel Russo, a quien suele juzgar negativamente porque no le gustan sus planteos futbolísticos. En esta ocasión, fue aún más allá, y emitió una dura opinión: “Para mí, porque es Russo, (pero) si fuese otro entrenador, se tendría que ir”, cerró.

