Sebastián Vignolo designó al “reemplazante” de Raúl Cascini en F90

La disputa entre el periodista Sebastián Vignolo y el dirigente Raúl Cascini sigue sumando nuevos capítulos a través de los mensajes que se mandan en los medios de comunicación. Luego de que el conductor televisivo dijera públicamente que el exjugador “lo decepcionó humanamente”, en la última entrevista que concedió el actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Cascini le mandó un tiro por elevación al animador.

Cascini, Bermúdez y Delgado, el trinomio que integra el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme Prensa Boca

En declaraciones a TyC Sports, el exvolante había señalado: “Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club, pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión”.

Asimismo, Cascini había aclarado que no le duelen las críticas, “pero llegar a ese punto de decirle a otro que no está preparado, es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas”. Este lunes, en ESPN F90, Vignolo volvió a referirse a su excompañero para aclarar que ya le consiguió reemplazante en el programa (Cascini se fue de “90 minutos de fútbol” al asumir su cargo en Boca).

“¿Vos querés que Riquelme salga hoy y diga compramos a (Edinson) Cavani, (Lucas) Torreira y vamos a salir campeones de América?”, le preguntó Daniel Arcucci a su colega Federico Bulos, quien respondió: “Sí, porque esto es Boca”. Mientras sus compañeros estallaban de risa, el “Pollo” aprovechó para enviarle su mensaje al “Mosquito”: “Ah listo, bueno. Se cebó porque por ahí está en la casa y piensa que no está al aire. Pensamos que nos iba a costar tanto reemplazar a Raúl”.

Acto seguido, Bulos aclaró que él no “elige” las caras para criticar a los dirigentes, así se llamen Juan Román Riquelme o Daniel Angelici: “La gente de Boca quiere ganar la Copa Libertadores hoy, no hay mañana. No hay 4 años”, indicó el “Negro”, luego de que sus compañeros hablaran sobre el proyecto de Boca y la intención de pensar en el largo plazo. Un rato antes, el enérgico panelista se había animado a comparar al juvenil Agustín Almendra con el volante francés Paul Pogba.

