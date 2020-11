Sebastián Vignolo se mostró enojado con el entorno de Diego Maradona Crédito: captura

Sebastián Vignolo, conductor del programa ESPN F90, cuestionó a quienes rodean a Diego Maradona y se preguntó "¿quién le está robando la vida?", a propósito de su reciente intervención quirúrgica por un edema subdurial.

Vignolo hizo referencia a una entrevista que le hicieron al ex mediocampista de Lanús, River y la Selección, Héctor Enrique, amigo íntimo y ex ayudante de Maradona, donde visiblemente emocionado contó que había querido comunicarse con Diego y le habían bloqueado el celular.

"A mí me chocó lo que dijo hoy Enrique, me pareció muy fuerte. Me di cuenta que Maradona no maneja ni si quiera su propio teléfono. Me hizo mucho ruido", subrayó el conductor.

Luego, expresó que al compartir programa con Oscar Ruggeri conoce la relación que tienen los campeones del mundo del ´86. "Ese grupo es tan granítico, tan fuerte, tan unido, que, si a Diego le escribe un amigo de ese equipo, Diego jamás lo va a bloquear, ni le llegó el mensaje", criticó.

Vignolo, indignado por la situación que contó Enrique y las complicaciones que también sufre su familia para poder visitar a Maradona en la Clínica Olivos, donde se encuentra internado, dijo: "Yo me pregunto: ¿Quién le está robando la vida a Maradona?"

Diego Maradona, en el debut de Gimnasia en la Liga Profesional de Fútbol en La Plata Fuente: AFP

"Un poco la vida de Diego se la robó la fama. Él dejó de vivir su vida producto de lo que fue, preso hasta de su propia imagen. Esa parte de su vida se la fue devorando el terrible precio de la fama", expresó el relator.

Además, sostuvo que la fama y el cariño de la gente también son afecto y gratitud. El respaldo que tiene Maradona se puso de manifiesto con el acampe de mucha gente en la puerta del hospital y las tantas veces que lo alentaron en el Obelisco.

"Lo que le queda de vida a Diego, ¿Quién se la está robando? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué lo permiten? Me hago preguntas, no acuso, y me encantaría que me contesten. No entiendo que pasa alrededor de la vida de Diego, justamente con Maradona, al que muchos definían como inmanejable", finalizó el "Pollo".