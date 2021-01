Vignolo recurrió a sus amigos del fútbol para continuar el debate con "Cai" Aimar Crédito: ESPN

8 de enero de 2021 • 14:36

Sebastián Vignolo no se rindió ante los dichos de este jueves de Carlos "Cai" Aimar y recurrió a amigos que le dejó el fútbol cuando lo practicó en divisiones inferiores, quienes explicaron que el "Pollo" no llegó a la primera división "por esas cosas del fútbol y de la vida".

En el programa ESPN F90, el conductor y relator decidió continuar, en modo de broma y amistoso, su cruce con el ex entrenador de Boca. Aimar había dicho que Vignolo no tenía las aptitudes para jugar profesionalmente. "Te fuiste a probar a All Boys y no te dejaron entrar".

Juan Sebastián "Bruja" Verón, presidente de Estudiantes y compañero del conductor en las selecciones juveniles en 1991, mandó un video al programa explicando que "tenía condiciones", pero no tuvo la suerte de llegar a la primera división.

Por su parte Reinaldo "Mostaza" Merlo recordó el talento de Vignolo en su pierna izquierda y destacó su trayectoria ahora como periodista, al igual que lo hizo Sebastián "Loco" Abreu.

Néstor Ortigoza, en ese sentido, elogió también las condiciones de Vignolo y confesó haberse sorprendido cuando lo enfrentó.

Carlos Aimar, también panelista del programa, lo felicitó por el apoyo que recibió y por haberse dedicado. al periodismo.