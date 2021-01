"Te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar. Por algo no llegaste", le disparó Carlos Aimar a Sebastián Vignolo Fuente: LA NACION

"Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre", le disparó Carlos "Cai" Aimar a Sebastián "Pollo" Vignolo, durante el ciclo ESPN F90 que conduce el relator deportivo, mientras ambos analizaban el desempeño de Boca ante Santos por la Copa Libertadores.

Si al principio parecía solo un chiste, el exmediocampista y entrenador de fútbol se encargó de despejar las dudas y siguió con la diatriba. "Antes de los partidos te mirabas al espejo para peinarte. Hablás como si jugaras como Pelé, como Maradona. No te entiendo, sos un desastre en eso", continuó.

En ese momento, Vignolo atinó a preguntar: "¿De verdad me estás hablando a mí?". "Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar. Por algo no llegaste. ¿Por qué no llegaste?", retrucó Aimar.

A Vignolo se le había transformado el rostro. Pero Aimar insistió en su ataque: "Contestame, ¿por qué no llegaste?".

"Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Sabés los líos que tuve por no haber llegado?", respondió el conductor, compungido. "¿Porque no llegué no puedo hablar?", increpó. "Pará, que me vas a hacer llorar", agregó el Cai.

"Es muy feo lo que decís, yo jamás te pregunté por qué te echaron de Quilmes", lo chicaneó Vignolo, ya repuesto del golpe.

"Porque fui un desastre, esa es la verdad", respondió Aimar entre risas. "No ganamos un partido, qué querés que te diga", reconoció.