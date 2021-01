Sebastián Domínguez estalló contra el Pollo Vignolo por hacer "populismo"

Sebastián Domínguez estalló contra Sebastián Vignolo por hacer "populismo"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2021 • 14:41

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, se enojó con el conductor del programa, Sebastián Vignolo, por decir que Luis Miguel "Pulga" Rodríguez es hoy el mejor jugador del fútbol argentino.

Vignolo, que se mostró entusiasmado por el gol que hizo Rodríguez ante Atlético Tucumán, presentó el video y cuestionó que el futbolista nunca haya sido de interés para Boca Juniors y River Plate a lo largo de su carrera.

"Y me dicen 36 años. ¿Qué tiene que ver? Parece que tiene 18. Ni arrugas tiene. El gran Maradona lo convocó a la selección. Imagínense con la de River con la de Boca. Yo no entiendo porque no se animaron", reiteró el relator deportivo.

Inmediatamente, Domínguez mostró su disenso con el periodista, y sentenció: "No, no es el mejor". A su vez, cruzó a su compañero por elegir un futbolista distinto "todas las semanas": "Juega bien y los goles que hace son extraordinarios. No digamos que es el mejor jugador. Es una barbaridad, muchachos. Estamos rodeados de cracks y no nos dimos cuenta. Todo el populismo este y ahora soy yo el verdugo. Sentido común", pidió el extubolista.

Al mismo tiempo, el exdefensor les dijo a sus compañeros que "les encanta quedar bien con la gente", y que "cuando empiecen a decir de verdad lo que piensan, ahí vamos a hacer un programa en serio".

Luis Miguel "Pulga" Rodríguez Fuente: Archivo - Crédito: MARCELO MANERA / AFP

"¿Pero por qué dije que el Pulga Rodúriguez es el mejor, no estamos haciendo un programa en serio?", le repreguntó el conductor.

Luego, Domínguez se explayó en el argumento de su posición sobre el 10 de Colón: "No es una crítica a el futbolista. A mí también me gusta. (...) No fue titular en los últimos tres torneos: tuvo titular, suplente, titular, suplente. A mí me encanta. Y sí, te deja parado, te mete un caño, sombrero; pero no me vengas con el mejor jugador del fútbol argentino", le pidió al animador.

Tras ello, el ex Newell's le avisó al "Pollo" que no lo miran "los termos solamente". Y Vignolo concedió: "Está entre los cuatro mejores del fútbol argentino. Él, Tevez. Pulguita, te banco a muerte".