Selección, familia y Barcelona: así es el perfil de Messi en Instagram

El perfil oficial de Lionel Messi en Instagram, bajo el usuario @leomessi, representa una bitácora digital donde el deportista exhibe su vida más allá de las canchas. Con más de 500 millones de seguidores y una verificación de autenticidad, la cuenta destaca por un diseño minimalista que organiza gran parte de su trayectoria en tres ejes fundamentales: la selección argentina, FC Barcelona y su entorno familiar. Esta elección de contenidos permite al usuario recorrer la historia del futbolista y conocer aspectos íntimos de su cotidianidad.

Messi tiene en claro su orden de prioridades: selección, familia y FC Barcelona Captura Instagram (@leomessi)

La categoría dedicada a la selección nacional ocupa un lugar preponderante, ya que es la historia destacada más reciente, pero este apartado consolidó su relevancia al agrupar imágenes sobre el recorrido del capitán con la camiseta albiceleste rumbo al Mundial de Rusia 2018. El material compartido allí incluye postales junto a sus compañeros, viajes en avión y hasta la llegada al país para disputar su cuarta Copa del Mundo.

Sin embargo, el vínculo del jugador con el seleccionado nacional llegó a una etapa final, donde el 31 de agosto de 2026, el 10 comunicó su retiro definitivo del equipo nacional tras 20 años de labor. Messi explicó mediante una carta manuscrita: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. Allí destacó el orgullo por los logros alcanzados y la gratitud hacia los entrenadores, dirigentes y compañeros. Con este anuncio, el capitán puso fin a una trayectoria que incluyó la obtención de la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima, con lo que cierra así una etapa de alta carga emocional en su vida pública.

La despedida de Messi de la selección generó mucha emoción en redes Captura Instagram (@leomessi)

El segundo pilar de su cuenta, identificado con las siglas FCB, rinde tributo a Barcelona, el club donde el rosarino forjó su leyenda deportiva. A pesar de su paso por otras instituciones, la huella del club catalán permanece intacta en su perfil. La reciente actividad de la estrella confirmó este lazo afectivo, ya que el 10 de noviembre de 2025, Messi compartió un mensaje sorpresivo para la entidad azulgrana. El capitán escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”.

Este texto, acompañado por registros visuales del Camp Nou en remodelación, reactivó las expectativas sobre una posible despedida oficial del jugador en el estadio. Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, mencionó previamente la intención de organizar un partido de homenaje una vez finalizadas las obras de ampliación, aunque la concreción del evento depende totalmente de la voluntad del futbolista.

El retorno de Messi al Camp Nou también generó mucha emoción entre sus fans Captura Instagram (@leomessi)

El tercer eje, denominado Familia, traslada la atención hacia su vida privada. En esta sección, Messi agrupa registros junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Estas imágenes ofrecen una faceta humana del protagonista, alejada de la exposición técnica de los estadios y los trofeos. La biografía del perfil refuerza esta visión austera, ya que el jugador se define simplemente como deportista y da la bienvenida a sus seguidores en español e inglés. La información de ubicación en Miami, Florida, marca su presente profesional, donde compite en la MLS con la camiseta del Inter Miami CF.

La parte de la familia combina a su círculo más cercano con su presente en Inter Miami Captura Instagram (@leomessi)

La estructura de su cuenta prioriza la autenticidad frente al estilo corporativo, donde el feed principal mantiene fijadas publicaciones con un valor significativo, tales como apuntes personales escritos a mano, fotografías de festejos íntimos sobre el césped y homenajes a sus raíces. Este equilibrio entre lo profesional y lo privado define la estrategia de comunicación del capitán. A través de este espacio, Messi trasciende su rol de figura pública al compartir recuerdos, reflexiones sobre sus etapas superadas y mensajes directos hacia sus seguidores. El perfil no solo funciona como un canal de difusión institucional, sino como un archivo personal curado donde cada categoría de historias destacadas sintetiza los valores que guiaron su carrera profesional durante las últimas dos décadas.