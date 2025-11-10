Lionel Messi sorprendió este lunes con una publicación sobre el club Barcelona que comenzó a desatar ilusión entre los fanáticos del azulgrana. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió, y acompañó su mensaje con imágenes del campo de juego del Camp Nou.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…“, prosiguió en un sentido texto que dejó en su cuenta de Instagram y que acompañó con fotos y videos desde el estadio catalán en estado de remodelación. ¿Estará el 10 pensando en cerrar su carrera en España o se trata solo de una respuesta encubierta a una propuesta de la dirigencia de Barcelona?

Es que días atrás, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, dijo, durante un entrenamiento de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou, que una buena forma de inaugurar oficialmente el remodelado estadio, cuando ya estén disponibles las 105.000 localidades, sería con el partido de homenaje a Messi.

El mensaje de Messi que ilusiona a los fanáticos del Barcelona con su vuelta

Laporta explicó que el evento podría realizarse a fines de 2026, fecha en la que concluiría su mandato. El presidente de Barcelona aclaró que esa decisión dependerá de la voluntad del propio 10: “Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo. Sería una manera hermosa de expresar nuestra gratitud y reconocimiento”.

El mensaje de Messi que ilusiona a los fanáticos del Barcelona con su vuelta

El debut de Messi con el Barcelona ocurrió el 16 de octubre de 2004. El argentino tenía 17 años. Jugó 778 partidos oficiales y marcó 672 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del club. Obtuvo 35 títulos con la institución catalana. Dejó su querido club en agosto de 2021, sin una despedida acorde a la relevancia que tuvo el paso del 10 por la institución, por lo que su publicación —que generó un revuelo en las redes sociales— podría ser un mensaje directo sobre su frustrada despedida del club que lo vio nacer y ser quien es hoy.

Semanas atrás, Inter Miami CF anunció que había renovado el vínculo contractual con el capitán del club, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón de la Copa del Mundo, con un acuerdo que se extenderá hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS).