Sergio “Kun” Agüero pasó por los estudios de Clank Media para dialogar en una entrevista exclusiva con Juan Pablo Varsky. A modo de presentación, desde la producción del programa mostraron un pequeño extracto de lo que se verá este martes desde las 18.30, donde el exfutbolista contó cómo fue el momento que se enteró de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona.

Este hecho, que tuvo lugar a mediados del 2021, ubicaba a Agüero en sus últimos partidos con la camiseta del Manchester City y a Leo, expectante, por la posible llegada de su amigo. Cuando todo parecía ser una realidad, la información que llegó de España cambió radicalmente el panorama.

“Cuando el City me dice que no me iba a renovar surge una llamada y mi representante me dice: ‘El Barça preguntó si estás dispuesto a ir para allá, pero no te pueden pagar lo que te paga el City’. Yo le dije: ‘Me da igual’”, expresó el Kun en una charla mano a mano con Varsky, quien siguió el hilo conductor hasta el impensado desenlace.

Con las negociaciones avanzadas, Agüero decidió llamar a La Pulga para comentarle sobre la decisión de emigrar al país español, donde ambos coincidirían dentro de un campo de juego. “Cuando tenía casi todo cerrado con el Barça, le digo a Leo. Estaba contento. Me ilusionaba jugar con él, pero el fútbol es así y pasan cosas que hay que aceptar”, explicó el ahora streamer, creador de KRU esports.

Ilusionado con dar un nuevo paso en su carrera profesional, Agüero, según su testimonio, se juntó con Ibai Llanos para contarle cómo estaban las negociaciones y la posibilidad cierta de jugar en el Barcelona. En el medio de esa charla, la noticia que menos esperaba se hizo presente: Messi anunciaba su despedida del club catalán.

“Yo le estaba enseñando a tomar mate a Ibai Llanos y nos enteramos los dos de la salida de Leo. Yo no le creí y él tampoco, porque pensaba que era fake. Le pregunté a Leo y le puse solamente: ‘¿Es verdad?’. Y me dijo que sí. No le contesté más nada porque no sabía qué decirle”, concluyó el Kun en un extracto de un minuto que se viralizó en las redes sociales.

Finalmente, el Kun, quien sintió el golpe anímico de la salida de Leo, decidió armar sus valijas y llegar al Barcelona, un club que desde la salida del capitán de la Selección Argentina no volvió a estar en los primeros planos del fútbol internacional.

Tras ser oficializado con los colores blaugrana, Agüero disputó un puñado de partidos en La Liga, hasta que llegó aquel fatídico día contra el Alavés el 11 de noviembre, donde él sintió un fuerte dolor en su pecho que le condicionó la respiración por algunos minutos. Visiblemente conmocionado, el atacante pidió la rápida asistencia de los médicos, quienes lo sacaron del campo de juego y lo sometieron a unos estudios cardiológicos. Finalmente, tras tres meses, los resultados negativos determinaron el abrupto cierre de su carrera.