Este jueves 8 de febrero, llegará a los cines el último trabajo de Penélope Cruz. La actriz española protagoniza junto a Adam Driver Ferrari, una película basada en la vida de Enzo Ferrari, dirigida por Michael Mann. La intérprete de Madres paralelas (2021) asistió la noche del lunes al popular programa El Hormiguero y vivió un emotivo momento al escuchar un mensaje de una persona muy especial para ella, por lo que no pudo evitar quebrarse en vivo.

Penélope Cruz nació en Madrid y escaló con su actuación hasta lo más alto de Hollywood. La actriz tiene a sus espaldas una gran trayectoria fílmica de la mano de directores como Pedro Almodóvar o Breck Eisner y ha compartido pantalla con celebridades como Matthew McConaughey, Tom Cruise, Salma Hayek o Adrien Brody. Pero la ganadora del Oscar también es reconocida por su activismo solidario y su carisma.

Con su Raimunda de la película Volver, Penélope Cruz logró una de las mejores actuaciones de su carrera

Este lunes, Penélope Cruz asistió a El Hormiguero (Antena 3) y compartió con los espectadores un emotivo relato que atravesó su día a día. “Ha llegado a mi vida un ser impresionante, que no me lo quito de la cabeza”, comenzó la protagonista de Volver (2006), al hablar de Jordi Sabaté Pons, un activista paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que lucha por visibilizar esta enfermedad.

Y continuó: “Está tumbado y depende totalmente del cuidado de los otros. Puede sonreír y mover los ojos, y tiene los más bonitos del mundo. Todavía es capaz de tener esa esperanza y esas ganas de luchar. No nos hemos visto aún en persona, pero nos hemos hecho amigos”. Posteriormente, la actriz animó a los espectadores a donar a la investigación de la ELA que se lleva a cabo en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

“Él es un ejemplo para todos. Cuando tu cuerpo es tu propia cárcel, pero él dice: ‘Tengo, estoy y soy feliz’”, siguió Penélope Cruz. Al instante, el conductor del ciclo, Pablo Motos le anunció que tenía una sorpresa para ella. Se trató de un saludo del propio Jordi.

Jordi Sabaté le agradeció a Penélope Cruz el mensaje X: @pons_sabate

“Gracias por todo lo que estás haciendo por la lucha contra la ELA. Miles de personas enfermas te agradeceremos eternamente. Gracias por tu insistencia. Te quiero mucho, amiga, y ¡viva la vida!”, expresó el protagonista de esta historia, a través de un video en el que apareció sonriendo y habló a través de la tecnología.

Penélope Cruz no pudo contener la emoción y se quebró en vivo. “Perdón”, expresó la actriz entre lágrimas, y continuó: “Mirad la sonrisa y el brillo que tiene en los ojos. Es un ejemplo de valentía como pocos he visto”. Para cerrar, compartió una reflexión: “Si tienes salud, lo mejor siempre puede mejorar. Pero sin eso, no hay nada”.

El regalo que Penélope Cruz le hizo a Jordi Sabaté la noche de Reyes

Penélope Cruz compartió en su perfil de Instagram, donde acumula más de seis millones y medio de seguidores, un mensaje que le envió Jordi Sabaté Pons a principios de 2024, cuando recibió el regalo que la actriz le envió la noche de Reyes Magos. “Tener contacto con ella es como un sueño para mí, ya que soy muy fan de su trabajo”, expresó.

El regalo que le hizo la actriz al activista Instagram: penelopecruzoficial

El hombre detalló que, debido a la ELA que padece desde hace nueve años, no tiene capacidad para comer, hablar o respirar por sí mismo. “Pero me encanta tomar cava en ocasiones especiales, mediante mi sonda gástrica”, advirtió. Y contó que la actriz se puso en contacto con su pareja para consultarle qué regalo le haría ilusión recibir. “Una botella”, aseveró, mientras la cargaba bajo el brazo.

“Gracias por ser tan buena persona. Gracias por existir. Besos y abrazos con mis pestañas”, cerró.