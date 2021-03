Sergio Ramos, en modo superclásico: eligió a Boca por Riquelme y la Bombonera

Sergio Ramos, capitán de Real Madrid y nave insignia del seleccionado español, habló durante una hora con Ibai Llanos, streamer español con millones de seguidores, y en la charla mostró su simpatía por Boca cuando le preguntaron por el superclásico argentino. “Me quedo con Boca por Maradona. Me simpatiza más, me gusta más. La Bombonera, el fútbol de Riquelme”, valoró el zaguero madrileño. Y agregó: “El fútbol argentino me genera simpatía. Me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino”.

Sergio Ramos, capitán de Real Madrid, mostró su predilección por Boca y elogió a Caniggia, Messi, Ronaldinho y Zidane. Crédito: Instagram

También habló de Lionel Messi, capitán como el propio Ramos, pero del máximo rival: Barcelona. “Lo hemos sufrido en los mejores años de su carrera y siempre que no lo tengas enfrente sería una alegría. Le ofrezco mi casa si hace falta si decide venir mientras encuentra algo, seguro nos haría mejores, nos haría ganar”, se ofreció Ramos, consciente de que el talento del rosarino excede la rivalidad entre los dos equipos más grandes de España.

La situación de Ramos con su club es semejante a la de La Pulga con los catalanes: ambos acaban contrato el 30 de junio de 2021 y todavía no lo ampliaron.

Ramos, es cierto, tuvo charlas con Florentino Pérez, el presidente del equipo blanco, algo que todavía no ha ocurrido con Messi y el flamante máximo dirigente culé, Joan Laporta. Sobre su continuidad en Madrid, Ramos opinó en conferencia de prensa: “Se genera mucha incertidumbre y me gustaría decir algo pero no tengo ninguna novedad. Sólo pienso en volver después de la lesión. No hay ninguna noticia sobre la renovación”.

Sergio Ramos, al igual que Lionel Messi, finaliza contrato el próxino 30 de junio y aún no renovó con Real Madrid. AFP

También repasó algunos partidos y enfrentamientos con rivales de peso, y destacó a algunos futbolistas por su talento: “Me gustaba Ronaldo, ‘el gordito’ (en referencia a Ronaldo Nazario, el delantero brasileño), Caniggia, Rivaldo, los jugadores diferentes, que metían goles y que tenían protagonismo”. Y prefirió a Zinedine Zidane y Ronaldinho por sobre Cristiano Ronaldo y el propio Messi: “Conozco la mentalidad del brasileño y para mí Ronaldinho fue uno de los más grandes del deporte. Luego, en el balance, hay que ver lo que duran en el tiempo como ‘Cris’ (por Cristiano Ronaldo) y Messi, que llevan quince años. Pero a nivel de magia, Zidane y Ronaldinho fueron de lo mejor que he visto en mi vida”, opinó Ramos.

A propósito de su serie, que será la segunda temporada de la estrenada en 2019 titulada “El Corazón de Sergio Ramos”, el futbolista hizo un repaso por su carrera: “Para mí, tener siempre esa oportunidad de agrandar la leyenda es una buena señal de que las cosas te van bien y que llevás muchos años. El día a día es un reto y mirar el pasado es un motivo de orgullo. Ojalá pueda seguir mostrando mi nivel durante muchos años y batiendo todos los récords posibles. Siempre me he reseteado, he dejado el pasado de lado y por eso sigo con ese hambre de ganar que ojalá me dure mucho”.

Ramos habló de los mejores momentos de este nuevo documental sobre su vida reciente: “Es un orgullo poder mostrar a la gente un poco más de información de uno mismo para que las opiniones estén más cerca de la realidad. Me costaría elegir algún momento favorito, pero he podido contar la verdad de cómo fue mi salida del Sevilla, cómo vivimos el coronavirus desde casa, o cómo fuimos capaces de ganar la liga del confinamiento”, valoró.

LA NACION