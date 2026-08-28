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Simeone volvió a hablar sobre el caso Julián Alvarez: “Haré todo lo posible para que se sienta tan importante como siempre”
El delantero se ausentó de la práctica de Atlético de Madrid por tercer día consecutivo y el entrenador respondió a la consulta sobre si se puede revertir su presente y también se refirió al Cuti Romero
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La semana de Julián Alvarez termina como comenzó: con otro faltazo al entrenamiento de Atlético de Madrid, el tercero consecutivo desde el quiebre que significó el cadalso del Estadio Metropolitano, el domingo último, donde la afición a pleno mostró su descontento con el argentino y pidió a viva voz que se fuera. Desde entonces, Julián se encerró en sí mismo. “Una indisposición”, señalaron desde el club de Madrid la causa de su inasistencia. Sin embargo, ese vago argumento no hace más que alimentar la incertidumbre.
Este viernes, Diego Simeone habló en la conferencia de prensa prefijada antes del partido de este sábado ante Sevilla. Antes de viajar a tierras andaluzas, el DT argentino volvió a referirse a la situación de Alvarez y mostró algo de molestia por lo monotemático de la cuestión. “Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, desde el club fueron muy contundentes y claros con lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Me centro en el Sevilla, evidentemente Julián no va a estar y tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, que tiene una confianza muy alta”.
🚨 Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid:— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2026
💬 "Julián Álvarez no va a estar mañana" pic.twitter.com/rMnF5vYfO8
El entrenador respaldó, de ese modo, la posición inflexible de Atlético de Madrid, que además del comunicado en el que reafirmó su negativa a vender al jugador a Barcelona, tuvo en palabras de su CEO, Miguel Ángel Gil Marín, una cruda respuesta ante la situación. “Julián está realmente mal, ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo y lo lamento muchísimo, lo conozco y llevamos tiempo trabajando con él y es un gran profesional y futbolista y está muy confundido y pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional”, señaló el directivo luego del sorteo de la Champions League.
Para Simeone, resolver la situación es crucial, ya sea con la recuperación de Alvarez, como con su salida y la llegada de algún delantero de primer nivel. “Desde el momento que vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre”, dijo el Cholo, quien consultado sobre si la situación de Julián se puede revertir, respondió sin dudar: “En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”.
🚨 Diego Pablo Simeone, sobre la situación con Julián Álvarez:— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2026
💬 "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud" pic.twitter.com/Hb3oiw4P5d
Qué pasa con Cuti
Simeone también se refirió a la situación de Cuti Romero, una de las grandes incorporaciones de Atlético de Madrid en este mercado de pases. “Mañana ya nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Necesita su tiempo para llegar a su mejor forma, no aceleraremos los tiempos hasta que él sienta y nosotros sintamos que puede rendir como debe”, aclaró el entrenador, por lo cual el debut del exzaguero de Tottenham deberá esperar.
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