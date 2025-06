Simone Inzaghi se despidió de Inter y todos los caminos conducen a Cesc Fabregas como nuevo entrenador del equipo italiano

Fueron cuatro temporadas vertiginosas en las que le dio a Inter el carácter de protagonista de todas las competencias que disputó. Sin embargo, Simone Inzaghi supo tras la durísima derrota en la final de la Champions League por 0-5 ante el PSG, en Múnich, que su ciclo al frente del equipo nerazzurro estaba cumplido.

Este martes, el nacido en Piacenza hace 49 años anunció su salida de Inter. “A la familia nerazzurra, ha llegado el momento de decir adiós a este club después de un viaje de cuatro años, en el que lo he dado todo”, comienza el comunicado. Y sigue: “Cada día, mi primer y último pensamiento era siempre el Inter. (...) Los seis trofeos ganados, incluido el Scudetto, junto con nuestros viajes a la Liga de Campeones en 2023, y hace apenas unos días, son la prueba viviente de hasta qué punto mi trabajo se vio respaldado por un entendimiento compartido con mi personal y con todas las partes del club. (...) En cada día difícil, como hoy, creo que es justo reiterar este sentimiento de gratitud, incluso por la reunión que mantuvimos no hace mucho. Fuimos sinceros y juntos decidimos concluir este magnífico viaje. Quiero dedicar unas últimas palabras a los millones de aficionados nerazzurri que me animaron, a los que lloraron y sufrieron en los momentos bajos, y luego rieron y celebraron en los seis triunfos que vivimos juntos. Nunca los olvidaré”.

Inzaghi con su gran capitán en Inter, Lautaro Martínez GABRIEL BOUYS - AFP

El mensaje, en el que da a entender que la decisión fue de mutuo acuerdo con la directiva, cierra una etapa que duró cuatro temporadas, desde su asunción a mediados de 2021 luego de seis años en Lazio. Además del scudetto logrado en 2024, bajo su gestión Inter logró dos veces la Copa Italia y en tres ocasiones la Supercopa local. En el debe le quedan las dos finales de Champions League perdidas: ante Manchester City en 2023 y la reciente frente al PSG.

La carrera de Inzaghi continuará en Arabia Saudita, donde lo espera el Al Hilal, que le pagará 25 millones de por temporada, en un contrato que tendrá vigencia hasta junio de 2027. Su primer desafío será el Mundial de Clubes, donde el equipo saudí compartirá el Grupo H con Real Madrid, Pachuca y Salzburgo. En ese club lo esperan futbolistas de la talla del arquero marroquí Bono, el defensor portugués Joao Cancelo y el mediocampista brasileño Malcom, entre otros.

En Inter saben que el duelo por la partida de Inzaghi debe ser exprés, ya que se viene encima el Mundial de Clubes y deben tener listo un sucesor para viajar a Estados Unidos, donde debutarán el 17 de junio en Miami frente a Monterrey.

Cesc Fabregas celebra con los colores de Como: es el principal candidato para dirigir Inter Getty

El favorito para el puesto es el español Cesc Fabregas, vinculado contractualmente al Como. Según informa La Gazzetta dello Sport, Inter ya inició gestiones informales justo después de la última fecha de la Serie A en la que Inter le ganó a Como de visitante. El catalán, de 38 años, tuvo su primera experiencia como entrenador en ese club en el que se retiró como jugador y del que además es uno de los accionistas. La buena impresión que dejó su propuesta llamó la atención de varios clubes. Por eso, Inter intentará cerrar su contratación.

En segunda fila está el nombre de Roberto De Zerbi, actualmente en Olympique de Marsella, pero que, según La Gazzetta dello Sport, negó contacto alguno.