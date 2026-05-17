Ricardo Zielinski llegó a las 100 victorias en Belgrano y no se olvida lo que pasó con Argentinos en 2025: quiere revancha

En esta era ve pasar los drones por encima de su cabeza, pero van para otras canchas. No viste con pantalones chupines, no festeja los goles. Y sólo a veces -muy pocas veces- el público se da cuenta cuando está enojado. Ricardo Zielinski podría ser el protagonista del afiche que resuma el día del DT, estipulado en el calendario mundial para los 13 de mayo, justo a minutos de celebrar la clasificación de Belgrano a las semifinales del torneo Apertura 2026, luego del triunfo ante Unión por 2-0.

El técnico de 66 años mostró el rostro de siempre, aunque la felicidad iba por dentro. No sólo porque se trató de un paso importante de su equipo para el sueño de ser campeón, tampoco porque llegó -ese mismo día- a los 100 triunfos como entrenador del Pirata cordobés, sino porque además lo consiguió con un muy buen fútbol, demostrando una superioridad abrumadora y generando la ilusión del Barrio Alberdi.

“El entrenador tiene que mantener la calma, estar viendo un montón de cosas, cómo equilibrar al equipo. Hay que verlo tranquilo para verlo bien. Otros tienen otra forma, yo tengo esta. Veo tranquilo para ayudar a los jugadores”, dijo incluso luego de la victoria que lo depositó a su equipo entre los cuatro mejores de la Liga Profesional.

Los jugadores de Belgrano y el festejo "pirata" luego de ganarle el clásico a Talleres y clasificarse a los cuartos de final del Apertura 2026 @Belgrano

De mucha trayectoria, tanto en el ascenso como en primera, destaca sus orígenes y recorrido: “Quizá del entrenador que más he aprendido es de don Juan Manuel Guerra, un tipo muy simple en sus ideas e indicaciones y eso trato de ser yo. Intento no complicarle la vida al jugador, que en líneas generales viene con un montón de problemas encima. Busco darle tranquilidad y seguridad. A Griguol también le intenté sacar cosas cuando compartíamos la playa en el Balneario 12. De Oscar López, que vive cerca, aprendí, y también de Carlos Bianchi", decía en una entrevista con LA NACION en agosto de 2020, destacando en especial a un técnico que siendo él enganche y luego volante central lo llevó a Chacarita de Argentino de Quilmes y después también lo llevó a Mandiyú, que estaba en primera división.

Las vueltas de la vida lo ponen de nuevo frente a un cruce directo ante Nicolás Diez y Argentinos Juniors, como el 23 de octubre de 2025, por las semifinales de la Copa Argentina. Esa noche el Ruso estalló, quizás como nunca antes, tras la derrota por 2-1. El apuntado fue Yael Falcón Pérez, el principal referente de la terna arbitral, ya que en la Copa Argentina no hay VAR: “Yo no soy de hablar de los árbitro. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors... Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Termínenla de perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente..."

"¿PERO CUANTAS VECES NOS VAN A CAG...?"



💣 El Ruso Zielinski EXPLOTÓ en conferencia de prensa contra el arbitraje, luego de la derrota ante Argentinos por las semis de la #CopaArgentina



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oXTK6C8Kzl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Y siguió: “El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Yo trato de no hablar de los árbitros, yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así? Ya a esta altura de mi vida qué miedo voy a tener... Esto en algún momento [lo] tendrán que evaluar, hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá“. Belgrano no jugó bien y por momentos parecía que el Bicho merecía ganarle por tres goles -comparando un rendimiento y otro- pero lo cierto es que Argentinos se terminó clasificando a la final (que luego perdería con Independiente Rivadavia) por un penal mal sancionado, por una infracción de Heredia sobre Lescano que no existió.

Quizás no lo reconozca públicamente, pero para Zielinski (y sus soldados) será una revancha más que esperada. Por lo que pasó el año pasado y también por el equipo que armó este año con aires protagonistas. Más de una vez el Ruso recibió el mote de DT defensivo, pero ahora juntó ante Unión a Rigoni con González Metilli, Zelarayan y Uvita Fernández (fue titular porque Paserini estaba expulsado) y luego ingresó el Mudo Vázquez, que metió la asistencia para la corrida final de Ramiro Hernandes.

Ricardo Zielinski dando indicaciones en el clásico que Belgrano le ganó a Talleres @Belgrano

Las caras de Zielinski no se modifican si el hincha está impaciente por falta de resultados y exige ganar “porque no juegan contra nadie” o si festeja ganar un clásico. En el fútbol argentino (y en esta clase de formato de torneos) ningún equipo queda exento de viajar a los extremos emocionales. En ese sentido, la pose del Ruso aporta equilibrio, vaya como vaya el partido.

La mayor virtud de Belgrano ante Unión fue haber salido a jugar con el cuchillo entre los dientes luego de vencer con autoridad también a Talleres. Más allá de las cabezas teñidas de los futbolistas y la felicidad por haber eliminado al clásico rival, nadie subestimó el encuentro ante el Tatengue. Tal fue así que sólo en el primer tiempo avasalló a su adversario con un nivel de alto vuelo, con 17 remates al arco.

Un arquero en ascenso como Thiago Cardozo, dos centrales con experiencia y solvencia como Maldonado y Lisandro López; un doble 5 con Adrián Sánchez y Santiago Longo, al que recurrió luego de haber probado a Vázquez en una de esas posiciones y que no le diara el resultado esperado. Y el resto con creatividad y explosión para desequilibrar. Sumó sentido de pertenencia con los regresos de Zelarayan, el Mudo Vázquez (más adelantado), Rigoni y Longo.

La espina de 2025

“Es difícil después de jugar un clásico, no hubo mucho tiempo. Es mérito de los jugadores, los quiero felicitar. Se brindaron, salieron de situaciones buenas rápidamente y jugaron enfocados. Se rompieron el alma para dejar los tres puntos en Córdoba. Unión es un muy buen equipo, tiene una intensidad bárbara, lo manejamos bien, hicimos un muy buen partido”.

También en una charla con LA NACION hace unos años había definido su estilo: “Lo mío es adaptarme a los jugadores que tengo y encontrar el mejor camino para aprovecharlos. Bajarles un mensaje simple y ser lo más protagonista que se pueda. Esa es mi filosofía. Y que mis dirigidos sean mejores jugadores cuando termine el campeonato”. Hoy Belgrano juega 4-4-2 (en algunos partidos del certamen también probó con la línea de 3) y desde las búsquedas ofensivas y las prioridades defensivas, es un equipo sencillo que apuesta a las sociedades sabiendo que todos los goles valen uno y que cada futbolista tiene un rol dentro del equipo. Por citar un ejemplo: si el lateral derecho titular es Leonardo Morales, si en el clásico ante Talleres debe arrancar Agustín Falcón, de 21 años porque Morales apareció como primer central, entra y cumple con tenacidad y despliegue sin buscar cosas raras.

Ricardo Zielinski, un DT con mensajes simples JUAN MABROMATA - AFP

Es el primer técnico de Belgrano en alcanzar las 100 victorias oficiales en Belgrano, según la estadística del periodista Mauricio Coccolo: de los 265 totales, empató 93 y perdió 72. El Ruso logró varios triunfos históricos, entre ellos el ascenso a primera venciendo en la promoción a River.

En este certamen se dio el gusto de debutar ganándole al Central de Di María en Rosario, dándole vuelta el partido por 2-1. La pasó mal ante Huracán (“El peor partido que jugamos”, dijo el DT), empató con Talleres en el primer clásico 0-0, perdió ante Racing y el River de Coudet (“los errores nos condicionaron”). Cae mal contra Gimnasia y Esgrima La Plata como local y los hinchas silbaron al equipo, pero se clasificaron a los playoffs con la goleada ante Estudiantes de Río Cuarto por 4-0. Y ahora quedaron a dos partidos de dar una vuelta olímpica.

Cuando asumió como DT de Independiente, el 14 de abril de 2023, dijo: “No me considero defensivo. Es fácil ir al Barcelona y jugar al ataque, es fácil con jugadores de 100 millones de euros. Prometo trabajo, entrenamiento. Si algo no va a faltar es trabajo”. No le fue bien en Avellaneda, pero es una frase que refleja su identidad. Y otra que lo define de cabeza a los pies más allá del paso de los años: “A ningún entrenador le gustan los jugadores sin buena técnica individual. Sin embargo, da la sensación de que un grupo de entrenadores hablamos un idioma y otro grupo habla otro. En definitiva, es la forma de venderse de algunos. O el buen manejo de sus representantes. A mí no me interesa el marketing y tengo perfil bajo. Me siento muy bien siendo así“.