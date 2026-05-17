Coudet elogió la actuación de River y habló de las lesiones de Driussi, Montiel y Moreno

River derrotó por 1 a 0 a Rosario Central en un Monumental repleto, vivió una fiesta y se clasificó para la final del torneo Apertura. El equipo millonario mostró una de sus versiones más agresivas, se repuso a una serie de contratiempos (un penal fallado por Montiel, las lesiones de Driussi, el propio Montiel y Moreno) y encontró el gol a través de otro penal, en este caso anotado por Facundo Colidio. Jugará el domingo 24 la definición del torneo contra el ganador de Argentinos Juniors-Belgrano, que se juega este domingo, en La Paternal.

La semifinal se jugó bajo un clima caliente desde mucho antes del inicio. Los cánticos contra Claudio “Chiqui” Tapia, los silbidos y cánticos también para Ángel Di María -“Fideo secanuca” gritaron los hinchas millonarios- y las declaraciones cruzadas de toda la semana le dieron calor a una noche que tuvo al VAR, dos penales y varias discusiones como protagonistas permanentes. De todos modos, Nicolás Ramírez, el árbitro, no tuvo serios problemas.

Luego del partido, Eduardo Coudet destacó la producción colectiva de River y valoró la clasificación. “Uno siempre se imagina lo mejor y se prepara para dar lo mejor. Creo que hicimos un gran partido contra un buen rival. Un rival incómodo, especialmente para mí por el cariño que le tengo al club y a su gente. En el resumen general creo que hicimos un gran encuentro”, sostuvo el entrenador.

El DT además remarcó que River logró neutralizar una de las principales fortalezas del equipo rosarino. “No le permitimos desplegar el juego. Es un equipo que viene jugando bien y tiene muy buenos jugadores. Hoy hicimos un partido muy bueno de principio a fin”, analizó.

El festejo de River tras la victoria Manuel Cortina

Más allá de la clasificación, Coudet evitó relajarse y aseguró que todavía ve aspectos por mejorar en el funcionamiento. “Seguimos trabajando y tratando de corregir errores. Cada partido, más allá de ganar, siempre tiene cosas para corregir”, explicó. Y cuando le preguntaron si este River ya empieza a gustar futbolísticamente, respondió con cautela: “Eso es para ustedes, para analizar. Nosotros tratamos de defender al grupo y seguramente no vamos a estar tan lejos en los análisis”.

Uno de los focos de preocupación del entrenador pasó por el estado físico de los lesionados. Sebastián Driussi dejó la cancha entre lágrimas en el primer tiempo y Aníbal Moreno salió en el complemento con molestias en la rodilla derecha. “Ojalá sea leve lo de los muchachos. Las lesiones nunca son bienvenidas y es un tema que me duele mucho”, admitió.

En ese sentido, también destacó la reacción anímica del plantel frente a las dificultades que aparecieron durante la semifinal. “Es mérito de ellos, de hacerse fuertes como grupo. No es fácil cuando tenés un compañero lesionado y todos estábamos expectantes en el entretiempo”, afirmó respecto a la lesión de Driussi.

La lesión de Sebastián Driussi que lo saco del a cancha Manuel Cortina

Coudet además elogió el presente de Facundo Colidio, autor del gol y uno de los futbolistas más discutidos por los hinchas durante buena parte de la temporada. “El mérito es de él. A veces hay que acompañar los procesos, pero River es así. Si no entendés la exigencia y que cada partido te hacen un análisis completo, va a ser muy difícil estar acá”, reflexionó.

También dedicó palabras al rendimiento de Fausto Vera, una de las piezas que le dio equilibrio al mediocampo junto a Aníbal Moreno. “Le pedimos mucho. Que maneje los tiempos y que juegue adelante de Aníbal. Hoy hizo un gran partido, como otros. Estoy feliz porque además muchos jóvenes están viviendo situaciones que nunca habían vivido”, explicó.

Coudet sobre Colidio

Sobre la final, el entrenador evitó elegir rival y puso el foco inmediato en el próximo compromiso por la Copa Sudamericana, el miércoles ante Red Bull Bragantino, que podría darle el pase a los octavos de final. “Los rivales no se eligen. Si hubiese podido elegir, el de hoy era el primero que hubiera evitado. Ahora tenemos que recuperarnos porque la parte física viene siendo bastante dura”, dijo.

Y cerró: “La exigencia nos va a hacer mejores. Pero antes de pensar en la final, tenemos un partido el miércoles por la Sudamericana y hay que darle importancia”.

Lo mejor del partido