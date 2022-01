Sin querer, Leo Messi dejó a la vista el arriesgado nuevo look de Mateo

Lionel Messi estuvo ausente anoche en el partido que la selección argentina le ganó a Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, quizás para que los hinchas no lo extrañen tanto, el delantero del Paris Saint-Germain compartió en su Instagram dos postales en familia, aunque un detalle en el look de Mateo no pasó desapercibido.

“Con ellos”, escribió La Pulga junto a algunos emoticones de mate. En una de las fotos, el futbolista posaba en el medio de sus pequeños más chicos, Mateo y Ciro, y, en otra, con estos dos y con el mayor, Thiago. Allí, incluyó una etiqueta a su esposa, Antonela Roccuzzo, quien probablemente capturó el tierno momento en familia.

Pero lo que más llamó la atención fue el corte del hijo de seis años de Leo y Anto. Es que a Mateo, de seis años, que posaba de perfil como su papá, se le vio el original rapado que tenía en la cabeza, con dos líneas onduladas más finitas que le daban un estilo bien a la moda, sobre todo en el mundo del deporte.

El posteo de Messi que expuso el look de Mateo Instagram @leomessi

En la siguiente foto, Ciro conquistaba con su ternura mientras sostenía el mate del astro argentino con una remera del PSG puesta, mientras que su hermano que le sigue en edad sacaba la lengua y mostraba los dedos en símbolo de paz, con esa personalidad divertida y traviesa que lo caracteriza. Antonela, a su vez, compartió el posteo de su marido en sus historias y, con un corazón, escribió: “Mi todo”.

Antonela Roccuzzo, enamorada de su marido y sus tres hijos Instagram @antonelaroccuzzo

Messi no viajó con la selección argentina para disputar esta doble fecha de Eliminatorias, dado que no fue convocado por el DT, Lionel Scaloni, sobre todo para cuidar su relación con el conjunto francés, luego de que el jugador atravesara la enfermedad de coronavirus. De esta forma, el rosarino se pudo quedar entrenando y reincorporándose al ritmo del club de la Ligue 1 y al mismo tiempo aprovechó para pasar tiempo en familia.

No obstante, se hizo presente entre sus compañeros al hacer un divertido comentario dirigido para Alejandro Gómez en una foto que Giovanni Lo Celso compartió con algunos de los jugadores, tras la victoria por 2 a 1 ante Chile en Calama. “¡Claro Papu! Metele carita”, expresó el delantero, a lo que el mediocampista del Sevilla contestó: “Vos sabés”.

El argentino se prepara en París mientras tanto para el lunes, donde puede que sea considerado por Mauricio Pochettino para el duelo por la Copa de Francia ante Niza, lo que sería el primer partido del año que el futbolista disputaría como titular.