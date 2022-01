La feroz pelea entre Neymar y su padre en el documental de Netflix: qué se gritaron tras la denuncia de violación

Neymar, el caos perfecto es el nombre de la miniserie documental que estrenó Netflix este martes y que cuenta la carrera futbolística del astro brasileño, junto con los altibajos en su vida privada. La realización alcanza su cenit dramático al narrar uno de los momentos más conflictivos en la vida del jugador: cuando fue acusado de violación.

Este hecho, que fue luego descartado por la justicia, también desató una fuerte discusión entre Neymar y su padre y representante, Neymar Da Silva Santos, que cuestionó la arrogancia de su hijo, en una escena que también es una de las más tensas de la miniserie de Netflix.

El documental de Neymar Jr., que es uno de los más vistos hoy en Netflix argentina, muestra, en su segundo episodio, el cimbronazo que causó en la familia del 10 brasileño el hecho de haber sido acusado de violación por la modelo brasileña Najila Trindade en 2019. La mujer aseguró que el astro había abusado de ella en un hotel de París, en mayo de ese año.

Trailer de Neymar, el caos perfecto

Según la denunciante, el jugador del PSG había acudido a la cita en estado de ebriedad y había querido abusar de ella. El jugador siempre negó la acusación, y a través de su abogado, señaló haber sido víctima de una extorsión. Neymar también mostró los mensajes que había intercambiado con Trindade en las redes sociales y grabó un video para difundir su postura en el que aseguró: “Quien me conoce sabe cómo es mi carácter y que nunca haría una cosa así”.

La familia del futbolista también lo apoyó luego de las acusaciones y lo hizo en gran parte a través de la empresa NR Sports, manejada por Neymar Da Silva Santos, que es la compañía que se encarga de la representación y la comunicación de la estrella brasileña.

Finalmente, la policía brasileña retiró la acusación contra Neymar y la justicia paulista también desestimó la denuncia. “Todas las pruebas que se reunieron eran en contra de al acusación. Decidimos cerrar el caso porque no había pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones de la víctima”, señaló en su momento la fiscal Flavia Merlini, en una declaración que aparece en el documental.

La modelo Najila Trindade Mendes de Souza acusó a Neymar de haberla violado en un hotel de París AFP

Días después, la justicia también cerró el caso.

La discusión de Neymar Jr. y Neymar padre

Pero la acusación contra Neymar Jr. provocó una intensa discusión entre el jugador y su padre y representante. En la miniserie sobre el futbolista, la escena se muestra en todo su rigor. Ambos se encuentran en una amplia sala de la mansión parisina de Neymar, acompañados por más personas que parecen ser amigos del astro.

La discusión entre Neymar Jr. y Neymar padre se produjo en la casa parisina del astro de la selección brasileña Captura Trailer Ne

Neymar padre, entonces, empieza a darle un sermón a su hijo: “Quiero que entiendas que no tenés que exponerte a correr más riesgos. Quiero decir que cuando algo así sucede, mi principal preocupación es que todo nuestro trabajo en construir tu imagen se pueda perder. No puedo estar a tu lado todo el tiempo. Antes sí lo hacía y te gustaba. Ahora detestás que esté cerca”.

“Sin embargo, alguien tiene que protegerte”, continuó el hombre, molesto, pero contenido. Ahí, Neymar empezó a decir: “Esta es mi vida, no soy un niño de papá, mi papá no controla m vida”. “No quiero controlar tu vida ¡Mi hijo fue acusado de violación! Seré molesto, pero te protejo”, sostuvo su progenitor.

Entonces, tomó la palabra Neymar Jr. para decirle a su padre y representante: “No me gusta cómo le hablás a la gente, no estoy hablando de lo que acaba de pasar. En general. A veces, sos demasiado agresivo. Veo que pasa con todo el mundo: mis amigos, los guardaespaldas, tus empleados. Ese es el problema”.

Otro momento de la discusión entre Neymar Jr y su padre, en la que se trataron mutuamente de "agresivo" y "arrogante" Captura Trailer Net

“Decís que hago las cosas mal y me estás gritando -continuó el delantero del PSG-. Es un ejemplo de que no te gusta que te contradigan. No me gusta hablar con vos de esto, por eso acato todo. Acepto todo para evitar conflictos”.

“Pero tenemos que hablar. La arrogancia no es buena”, replicó Neymar padre, y explicó: “¿Sabés qué significa arrogancia? Cuando no escuchás. Decís: ‘Esta es mi opinión y no pienso escuchar otra’. Te estoy pidiendo un poquito de humildad”.

“Cuando me doy cuenta que dejaste de escucharme, me preocupo -añadió Neymar Da Silva padre-. Cuando no escuchás es cuando caes en las trampas. Está lleno de trampas, de cáscaras de banana, a tu alrededor. En 10 años ya no tendrás tu carrera y habremos terminado nuestro trabajo. Yo descansaré, y vos te vas a quedar con todo lo que hicimos”.

En una escena siguiente del documental, se lo ve a Neymar Jr. apesadumbrado mientras mira su celular, y hace una reflexión. “Papá me enseñó todo lo que sé. Me cuidó las 24 horas, pero llega un momento en que ya no quiero eso. Termino perdiendo a mi papá. A la gente no se la puede cambiar. Siempre las culpas van a caer sobre mí”, finalizó.