“A mí no me mientas”: Fernando Gago apuró a Mariano Closs ante una ironía

Fernando Gago le empieza a dar forma a su Racing Club a partir de la llegada de algunos jugadores pedidos específicamente por él. Hasta el momento, el conjunto blanquiceleste incorporó a Edwin Cardona, proveniente de Boca Juniors; Gabriel Hauche, exjugador de la institución y que viene de Aldosivi; y Emiliano Insúa, a quien “Pintita” dirigió en el “Tiburón”. Sin embargo, hay otros nombres que fueron mencionados por la prensa y quedaron en el camino. En una entrevista con F12 (ESPN), el entrenador fue consultado por este tema y mantuvo un picante intercambio con el periodista Mariano Closs.

“Cuando empieza una etapa, a veces, los técnicos piden jugadores y los dirigentes no los dan, y comienzan: ‘Arréglate con esto’. Y en otros casos, el técnico te dice: ‘No, la verdad estoy conforme’. Y ahí ya después no hay un ‘me trajeron lo que quería, no me lo trajeron’. ¿Me entendés?”, le consultó Closs al novel director técnico, quien respondió: “Acá fue un trabajo de pensar qué era lo mejor para Racing. Yo he dado una lista de jugadores que creo que pueden darle mucho al club, al equipo, a la idea de juego que quiero implementar, y obviamente, hay veces que son negociaciones, otras que no son reales y lo dicen, entonces entiendo cómo es...”.

En ese momento, Gago fue interrumpido por el cronista, quien le hizo una repregunta sobre el mercado de pases, con el objetivo de ahondar en la información sobre quiénes eran los futbolistas que en realidad no quería y fueron instalados en los medios: “¿Qué fue verso? ¿Qué salió y no fue?”, le preguntó Closs al exjugador, quien se limitó a responder: “Varias. Tiraron varias”.

“A mí no me mientas”: Gago apuró a Mariano Closs tras una ironía del periodista

Disconforme con la escueta contestación del exvolante central de Boca Juniors, A.S. Roma y Real Madrid, entre otros equipos, el relator le volvió a hacer una repregunta a su invitado, y se amparó en su presunto desconocimiento de la actualidad del mercado de pases por haber estado de vacaciones las últimas semanas: “Pero decime qué no fue. Me fui afuera yo, no seguí estos quince días. Dale. ¿Qué fue?”. Entre risas, Fernando le respondió a Closs con firmeza y sabiendo que la consulta del animador encerraba una ironía: “A mí no me mientas”. Sin dar un paso atrás, Mariano confirmó sus dichos: “No hablé con ninguno: ni con vos, ni con tus amigos de al lado...”.

Protocolar, finalmente, el DT de Racing decidió contestar la incisiva pregunta del conductor, aunque no dio nombres: “Hubo muchos jugadores que se nombraron desde diciembre hasta ahora que obviamente no fueron reales; ni siquiera por ahí fueron rumores, fueron cosas que salieron un día y después no salieron más”.

Por último, Gago explicó por qué eligió a los futbolistas mencionados, y señaló cuál es su objetivo central para el equipo en términos más generales. “Yo pedí los jugadores que creo que pueden potenciar mucho al plantel, que nos pueden dar mucho desde lo futbolístico, desde lo que es el grupo, el vestuario, y tratar de empezar a generar un clima de un equipo ganador. Eso es lo que quiero implementar a partir de que empezamos la pretemporada: ser un equipo competitivo. Eso es lo más importante y creo que vamos por el camino correcto para lograrlo”, concluyó.