Speed apareció en el partido con la camiseta de Inglaterra y se enfrentó a los hinchas argentinos

En la previa de las semifinales de la Copa del Mundo el streamer estadounidense Speed volvió a convertirse en el centro de las miradas al mostrarse con la camiseta de Inglaterra, el rival de la selección argentina.

El streamer Speed apareció con la camiseta de Inglaterra en la semifinal del Mundial

Conocido a nivel global como el “enemigo público número uno” de Lionel Messi debido a su fanatismo por Cristiano Ronaldo, el creador de contenido fue fiel a su estilo provocador: además de la indumentaria oficial, se pintó la bandera británica tanto en el rostro como en la espalda, dejando en evidencia su total antagonismo con el equipo albiceleste en este cruce decisivo.

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