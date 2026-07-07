Speed apareció en el duelo de Argentina vs. Egipto y festejó el penal que le atajaron a Messi

El partido de Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial arrancó con varias sorpresas: a los 15 minutos se adelantó el equipo africano gracias al gol de Yasser Ibrahim y Lionel Messi falló el penal que hubiera significado el empate. Quien festejó ambos sucesos en la cancha fue el steamer estadounidense IShowSpeed, conocido por ser el “enemigo público” número 1 de La Pulga por su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

Speed no podía creer que Messi fallara el penla (Foto: X)

El creador de contenido estaba justo detrás del arco del arco de Egipto y desde esa perspectiva privilegiada pudo ver cómo Messi falló su penal tras un flojo remate al palo izquierdo de Mostafa Shobeir, que desde ahora ganará fama mundial por este hecho. “Oh, mi Dios”, exclamó Speed ante el error de Messi y abrió los ojos sorprendido por lo que acababa de ver.

Speed cantó el himno argentino

Si bien Speed no mantiene una buena relación con Argentina por su enemistad con Messi, en el inicio del partido se animó a cantar el himno argentino junto a su hermano, que lucía la remera albiceleste. En un español incipiente, el streamer entonó la canción nacional y sorprendió a sus seguidores por el gesto.

Speed's reaction to Messi's missed penalty kick 😂 pic.twitter.com/1dEIw4TlaF — SportsCenter (@SportsCenter) July 7, 2026

En la derrota de Portugal frente a España del lunes, que terminó con el sueño de Cristiano Ronaldo de conquistar por primera vez la Copa del Mundo, Speed tuvo un duro cruce con un hincha argentino. Cuando se retiraba del estadio visiblemente triste por la derrota de su ídolo, el estadounidense intercambio insultos y manotazos con simpatizantes argentinos, que le mostraban la cara de Messi en una pancarta. No obstante, no pasó a mayores y quedó como una anécdota dentro de la cobertura que está haciendo del Mundial el streamer.

IShowSpeed está realizando la cobertura del Mundial (Foto: X)

IShowSpeed se convirtió en una de las figuras digitales más influyentes alrededor de este Mundial, al punto de funcionar casi como un “medio de comunicación paralelo” para millones de jóvenes que siguen el torneo a través de plataformas digitales antes que por la TV tradicional. Además, se codea con las figuras del fútbol mundial en los palcos, regalando clips que se vuelven virales al instante.

Durante este torneo, su rol es por demás importante: cerró acuerdos con FIFA, FOX Sports y YouTube para realizar transmisiones especiales, reacciones en vivo y cobertura desde distintas ciudades. Algunos de sus streams llegaron a más de 9 millones de espectadores en vivo, compitiendo incluso con audiencias de los medios tradicionales.