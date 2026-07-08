Quién es el streamer Speed, que denunció insultos racistas de hinchas argentinos

Darren Watkins Jr., más conocido mundialmente como Speed, es uno de los streamers y creadores de contenido estadounidenses más populares del planeta, con una comunidad de aproximadamente 160 millones de seguidores en diversas plataformas digitales.

Durante el transcurso de la Copa Mundial 2026, el joven de 21 años, que suele utilizar las camisetas de los equipos rivales de la selección albiceleste, protagonizó varios tensos momentos con aficionados argentinos en los estadios de Estados Unidos.

El primer incidente ocurrió el 3 de julio de 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, durante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final. Varias filmaciones captaron a una simpatizante que vestía con los colores de la Albiceleste lanzándole frases discriminatorias como, por ejemplo, “A llorar al zoológico”.

Nuevos insultos de hinchas argentinos contra Speed durante el partido de la Scaloneta frente a Egipto

El siguiente confuso hecho tuvo lugar este martes en el partido de octavos de final entre la selección argentina y Egipto. Allí, otro hincha con indumentaria celeste y blanca fue filmado haciendo gestos hacia el influencer que, supuestamente, imitaban a un mono. A raíz de la viralización de esos videos, la FIFA emitió un comunicado oficial confirmando la apertura de una investigación disciplinaria.

Speed saltó a la fama internacional gracias a sus transmisiones en directo de videojuegos, reacciones exageradas, desafíos físicos y blogs de viajes por diferentes partes del mundo. El joven nacido en Cincinnati, Ohio, pasó de ser un adolescente que transmitía desde su habitación a convertirse en uno de los fenómenos globales más grandes de la cultura de internet.

Speed se quedó sin palabras tras el 3-2 y una señora lo increpó por su "mufa"

El streamer comenzó a transmitir en YouTube en 2016, pero su explosión de popularidad ocurrió en 2020 durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Uno de sus mayores impulsos de fama ocurrió al jugar Talking Ben, donde sus acaloradas discusiones con el perro virtual se convirtieron en memes mundiales.

FIFA abrió una investigación tras el cruce de una hincha argentina y el streamer Speed en el partido de Cabo Verde.

Futbolísticamente hablando, es reconocido por su fanatismo extremo hacia Cristiano Ronaldo, admiración que lo llevó a oponerse de manera enfática al argentino Lionel Messi. Tras un año de viajar por el mundo intentando conocer al astro portugués, Speed logró una foto y un abrazo con el capitán de la selección lusa en junio de 2023 en Lisboa.