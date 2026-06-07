Alexander Zverev, campeón de Roland Garros 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

El alemán derrotó en la final a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 y conquistó un Grand Slam por primera vez en su carrera
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Alexander Zverev (2°) se coronó campeón de Roland Garros 2026 al derrotar este domingo en la final en el estadio Philippe Chatrier al italiano Flavio Cobolli (10°) por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 y conquistó el primer Grand Slam de su carrera, con el que ingresó a la tabla de ganadores del certamen y, también, de los majors.
El alemán se quitó la espina de haber perdido sus tres definiciones anteriores en Grand Slam -US Open 2020 con Dominic Thiem; Roland Garros 2024 con Carlos Alcaraz; y Australian Open 2025 con Jannik Sinner- y se convirtió en el primer tenita de su país en celebrar en París en la Era Abierta -desde 1968 en adelante-.
Zverev se sumó a una larga lista de jugadores que ganaron una vez el denominado ‘Trofeo de los Mosqueteros’. En ella sobresalen Guillermo Vilas (1977), Roger Federer (2009), Andre Agassi (1999), Juan Carlos Ferrero (2003), Michael Chang (1989) y Stanislas Wawrinka (2015).
El máximo campeón de la historia de Roland Garros es Rafael Nadal con 14 estrellas: 2005, 2006, 2007, 20082010, 2011, 2012, 2013, 20142017, 2018, 2019, 2020 y 2022. El podio lo completan el francés Max Décugis con otro trofeos y el sueco Björn Borg con seis.
Último 10 campeones de Roland Garros
- 2026: Alexander Zverev (Alemania).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
- 2024: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Novak Djokovic (Serbia).
- 2022: Rafael Nadal (España).
- 2021: Novak Djokovic (Serbia).
- 2020: Rafael Nadal (España).
- 2019: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2017: Rafael Nadal (España).
Tabla de campeones de Roland Garros
- Rafael Nadal (España) - 14 títulos
- Max Décugis (Francia) - 8
- Björn Borg (Suecia) - 6
- Henri Cochet (Francia) - 5
- André Vacherot (Francia) / Paul Aymé (Francia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Maurice Germot (Francia) / Gustavo Kuerten (Brasil) / René Lacoste (Francia) / Mats Wilander (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 3
- Jaroslav Drobný (Egipto) / André Gobert (Francia) / Jean Borotra (Francia) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Gottfried von Cramm (Alemania) / Ken Rosewall (Australia) / Rod Laver (Australia) / Roy Emerson (Australia) / Jim Courier (Estados Unidos) / Sergi Bruguera (España) / Frank Parker (Estados Unidos) / Tony Trabert (Estados Unidos) / Manuel Santana (España) / Jan Kodeš (República Checa) / Carlos Alcaraz (España) - 2
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