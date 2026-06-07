Alexander Zverev, campeón de Roland Garros 2026: así quedó la tabla histórica de ganadores

Alexander Zverev (2°) se coronó campeón de Roland Garros 2026 al derrotar este domingo en la final en el estadio Philippe Chatrier al italiano Flavio Cobolli (10°) por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 y conquistó el primer Grand Slam de su carrera, con el que ingresó a la tabla de ganadores del certamen y, también, de los majors.

El alemán se quitó la espina de haber perdido sus tres definiciones anteriores en Grand Slam -US Open 2020 con Dominic Thiem; Roland Garros 2024 con Carlos Alcaraz; y Australian Open 2025 con Jannik Sinner- y se convirtió en el primer tenita de su país en celebrar en París en la Era Abierta -desde 1968 en adelante-.

Zverev se sumó a una larga lista de jugadores que ganaron una vez el denominado ‘Trofeo de los Mosqueteros’. En ella sobresalen Guillermo Vilas (1977), Roger Federer (2009), Andre Agassi (1999), Juan Carlos Ferrero (2003), Michael Chang (1989) y Stanislas Wawrinka (2015).

El máximo campeón de la historia de Roland Garros es Rafael Nadal con 14 estrellas: 2005, 2006, 2007, 20082010, 2011, 2012, 2013, 20142017, 2018, 2019, 2020 y 2022. El podio lo completan el francés Max Décugis con otro trofeos y el sueco Björn Borg con seis.

Rafael Nadal ganó Roland Garros 14 veces en su carrera BORIS HORVAT - AFP

Último 10 campeones de Roland Garros

2026: Alexander Zverev (Alemania).

2025: Carlos Alcaraz (España).

2024: Carlos Alcaraz (España).

2023: Novak Djokovic (Serbia).

2022: Rafael Nadal (España).

2021: Novak Djokovic (Serbia).

2020: Rafael Nadal (España).

2019: Rafael Nadal (España).

2018: Rafael Nadal (España).

2017: Rafael Nadal (España).

Tabla de campeones de Roland Garros