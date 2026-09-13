Así quedó la tabla histórica de campeones del US Open, tras el título de Alexander Zverev

Alexander Zverev (1°) se coronó campeón del US Open 2026 al derrotar este domingo en la final a Ben Shelton (8°) por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 y, con el primer título de su carrera en el último Grand Slam de la temporada que se desarrolló en Flushing Meadows, Estados Unidos; ingresó a la tabla de ganadores.

El alemán disputó su tercera final seguida de un major y la sexta en su carrera, y consiguió su segundo título luego de haber conquistado este año Roland Garros y, después, caer en la definición de Wimbledon. Además, logró el 14° título seguido para un tenista europeo porque el último no nacido en el Viejo Continente que celebró allí fue el argentino Juan Martín Del Potro en 2009.

Alexander Zverev ganó su segundo Grand Slam en su carrera, tras Roland Garros 2026 Frank Franklin II - AP

Shelton, por su parte, no pudo quebrar la racha de más de dos décadas sin que un tenista de su país se quede con un Grand Slam. El último que lo logró fue Andy Roddick en el US Open 2003.

El camino de Zverev al título

Primera ronda : 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego.

: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego. Segunda ronda : 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys.

: 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys. Tercera ronda : 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (25°).

: 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (25°). Octavos de final : 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (21°).

: 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (21°). Cuartos de final : 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp.

: 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp. Semifinales : 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) al ruso Karen Khachanov.

: 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) al ruso Karen Khachanov. Final: 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 al estadounidense Ben Shelton (8°).

Ben Shelton quedó a las puertas del primer título de Grand Slam en su carrera MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zverev ingresó a la tabla de ganadores del US Open y tiene una estrella al igual que varios tenistas, entre los que se destacan el español Manuel Orantes (1975); Roddick (2003); los rusos Marat Safin (2000) y Daniil Medvedev (2021); el británico Andy Murray (2012); el croata Marin Čilić (2014); el suizo Stan Wawrinka (2016); el austríaco Dominic Thiem (2020); y el italiano Jannik Sinner (2024), ausente en esta edición.

La tabla de campeones del Grand Slam estadounidense, como la de todos los certámenes, se puede contabilizar incluyendo el amateurismo o desde la Era Abierta en adelante. El US Open se desarrolla desde 1881 y teniendo en cuenta todas sus ediciones, incluida la de este año, los máximos vencedores son los locales Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces durante el amateurismo y en el caso de Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887.

Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors y el suizo Roger Federer con cinco títulos cada uno. En el caso del europeo, todos al hilo entre 2004 y 2008.

Debajo de ellos se ubican Jhon McEnroe, Rafael Nadal y Novak Djokovic con cuatro estatuillas mientras que el checho Iván Lendl celebró tres veces seguidas entre 1985 y 1987.

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Roger Federer es uno de los máximos ganadores del US Open en la Era Abierta con cinco título

Últimos campeones del US Open

2006: Roger Federer (Suiza).

2007: Roger Federer (Suiza).

2008: Roger Federer (Suiza).

2009: Juan Martín del Potro (Argentina).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Andy Murray (Gran Bretaña).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Marin Čilić (Croacia).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

2016: Stan Wawrinka (Suiza).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Novak Djokovic (Serbia).

2019: Rafael Nadal (España).

2020: Dominic Thiem (Austria).

2021: Daniil Medvedev (Rusia).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Novak Djokovic (Serbia).

2024: Jannik Sinner (Italia).

2025: Carlos Alcaraz (España).

2026: Alexander Zverev (Alemania).