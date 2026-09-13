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Así quedó la tabla histórica de campeonas del US Open, tras el título de Elena Rybakina

La kazaja le quitó la posibilidad de levantar el trofeo por tercer año consecutivo a la bielorrusa Aryna Sabalenka tras ganarle por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final

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La tenista kazaja Elena Rybakina posa con la copa de campeona del US Open femenino tras vencer a la bielorrusa Aryna Sabalenka
La tenista kazaja Elena Rybakina posa con la copa de campeona del US Open femenino tras vencer a la bielorrusa Aryna SabalenkaJULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elena Rybakina es la flamante campeona del US Open 2026. La kazaja derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final disputada este sábado en Flushing Meadows, y ganó el tercer Grand Slam de su carrera tras Wimbledon 2022 y Australian Open 2026. La bielorrusa, por su parte, se quedó sin chances de conseguir el tricampeonato en el Abierto de Estados Unidos y le cederá el primer lugar del ranking WTA a Rybakina a partir del lunes.

El trámite del partido fue parejo. Recién en el quinto game del primer set, Rybakina quebró el saque de su rival y no soltó la ventaja. Mientras la kazaja mantenía su servicio casi sin problemas, a Sabalenka todo le costaba mucho más. Y en el segundo set point a su favor, luego de un error de la bielorrusa, la tenista de 27 años se quedó con el primer parcial por 6-4. El segundo set, en tanto, quedó en manos de quien se mantenía como bicampeona en ejercicio por 7-5.

La kazaja Elena Rybakina levanta las manos luego de vencer a Aryna Sabalenka en la final del US Open
La kazaja Elena Rybakina levanta las manos luego de vencer a Aryna Sabalenka en la final del US OpenKirsty Wigglesworth - AP

Sin embargo, la paridad de los dos primeros juegos se fue a la basura en el último set. Ya sin piernas, Sabalenka sufrió dos quiebres y no pudo recuperarse. Rybakina se abstrajo de la atmósfera que se vivía en el Artur Ashe, donde la mayoría de los espectadores alentaba a la bielorrusa. Y la kazaja, con una ventaja considerable en el marcador, aprovechó su saque para quedarse con el partido y con el título gracias a un ace que cerró el encuentro.

El camino de Rybakina hacia el título

  • Primera ronda: 6-3 y 6-2 a la estadounidense Thea Frodin (585°).
  • Segunda ronda: 6-2 y 6-4 a la española Jéssica Bouzas Maneiro (105°).
  • Tercera ronda: 7-6 (6) y 6-3 a la ucraniana Yuliia Starodubtseva (58°).
  • Octavos de final: 6-1 y 6-4 a la japonesa Naomi Osaka (13°).
  • Cuartos de final: 3-6, 6-1 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (121°).
  • Semifinales: 3-6, 6-4 y 6-4 a la estadounidense Coco Gauff (4°).
  • Final: 6-4, 5-7 y 6-2 a la bielorrusa Aryna Sabalenka (1°).
Aryna Sabalenka no pudo contra Elena Rybakina; a partir de este lunes, será N° 2 del ranking WTA
Aryna Sabalenka no pudo contra Elena Rybakina; a partir de este lunes, será N° 2 del ranking WTAFrank Franklin II - AP

Máximas ganadoras del US Open

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella aparecen la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio de ganadoras con cinco trofeos cada una.

  • Chris Evert (Estados Unidos) - Siete títulos
  • Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis
  • Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco
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