Alexander Zverev derrotó a Learner Tien y el Equipo Europa recuperó el trofeo en la Laver Cup

En el O2 Arena de Londres, un estadio familiar para la historia del tenis, ya que allí se disputó durante más de una década el torneo de Maestros, el Equipo Europa se impuso ante el Equipo del Resto del Mundo en la novena edición de la Laver Cup, el torneo de exhibición inspirado en la Ryder Cup de golf y organizado por la empresa de representación de Roger Federer. Alexander Zverev, el actual número 2 del mundo (y con grandes chances de alcanzar la cima en las próximas semanas), derrotó al estadounidense Learner Tien (13°) por 7-6 (7-3) y 6-3, sentenciando el torneo por 13-5. Ahora, el historial es de 6-3 en favor del equipo representado por los mejores jugadores del Viejo Continente.

Alexander Zverev logró el último punto para el Equipo Europa al derrotar a Learner Tien, de EE.UU. Adam Davy - PA Wire DPA

Europa, con el francés Yannick Noah como capitán, recuperó el trofeo que el año pasado había perdido en San Francisco. Este domingo, en el arranque de la jornada, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik vencieron al australiano Alex de Miñaur y al estadounidense Taylor Fritz, capitaneados por Andre Agassi, por 7-5 y 6-3, dejando a Europa muy cerca del título. Con el actor Leonardo DiCaprio en la tribuna, junto a Federer, Zverev (último ganador de Flushing Meadows) derramó su favoritismo sobre la cancha de superficie dura de color negro montada en el O2 Arena, en la zona de Greenwich, en el sudeste londinense.

El actor Leonardo DiCaprio viendo la Laver Cup en Londres, con Roger Federer HENRY NICHOLLS - AFP

El torneo no reparte puntos para el ranking ATP, pero sí un jugoso prize money. La bolsa en premios para los campeones asciende a 1.500.000 de dólares, que se reparte en partes iguales entre los seis jugadores (además de Zverev, Cobolli y Mensik, Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Rafael Jódar). El equipo perdedor, en este caso el Resto del Mundo, no tiene un premio económico extra, aunque cada jugador posee un dinero fijo por participar.

En Londres, el festejo del campeón 2026 de la Laver Cup, el Equipo Europa, ante el Resto del Mundo HENRY NICHOLLS - AFP

“No había ganado un partido aquí en los dos años que jugué, así que estoy feliz de haberlo hecho hoy. Un enorme reconocimiento a todo el equipo del Resto del Mundo. Nos exigieron al máximo una vez más. Fueron campeones el año pasado. Ahora tuvimos una gran química de equipo y estoy muy contento de haber ganado”, señaló Sascha Zverev.

Así cerró el partido Zverev ante Tien

Vale recordar que este año la presencia Sudamericana estuvo representada por el argentino Francisco Cerúndolo, que el primer día cayó con el noruego Ruud por 6-7 (4-7), 6-4 y 10-8, y el peruano Ignacio Buse, que fue suplente y no compitió.

Los Ángeles ha sido elegida ciudad anfitriona para albergar la décima edición de la Laver Cup. Será en el Intuit Dome de Inglewood (California), del 24 al 26 de septiembre de 2027. Los Ángeles se prepara para albergar destacados eventos deportivos globales, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.