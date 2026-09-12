Alexander Zverev vs. Ben Shelton: horario, TV y cómo ver online la final del US Open 2026

Este domingo, Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentarán en la final del US Open 2026. El encuentro, que dará comienzo a las 15 (horario argentino) en el Arthur Ashe Stadium, pondrá en juego el último Grand Slam de la temporada y podrá verse por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium.

Para meterse en la pelea por el título, el alemán Zverev (2° del ranking ATP) venció en sets corridos al ruso Karen Khachanov (50°) por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6). Es el único de los dos finalistas que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, algo que consiguió en el Roland Garros de este año. En Nueva York fue finalista en 2020 (perdió con el austríaco Dominic Thiem) y semifinalista en 2021 (cedió ante Djokovic).

Alexander Zverev ganó Roland Garros y fue finalista de Wimbledon, y ahora de US Open, en 2026 JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estadounidense Shelton (9°), por su parte, derrotó a su compatriota Frances Tiafoe (12°) por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5. La de este año fue su tercera semifinal de Grand Slam y, a su vez, la segunda en US Open, donde en 2023 había perdido con el serbio Novak Djokovic, a la postre campeón. El otro major en el que había logrado meterse en esta ronda fue Australian Open 2025, certamen en el que perdió con el italiano Jannik Sinner, quien días más tarde levantó el trofeo.

Será el sexto enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional con una particularidad: Zverev ganó los cinco cruces anteriores. La última vez que se vieron las caras fue en el Round Robin del ATP Finals 2025, con triunfo de ‘Sascha’ por 6-3 y 7-6 (6). La de este domingo será la segunda final en la que chocarán el alemán y el estadounidense, con el ATP 500 de Múnich 2025 como único antecedente (fue victoria por 6-2 y 6-4 para el europeo).

Zverev derrotó a Shelton en la única final entre ambos, en el ATP 500 de Múnich 2025 ALEXANDRA BEIER - AFP

El camino de Zverev hacia la final

Primera ronda : 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego (89°).

: 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego (89°). Segunda ronda : 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys (52°).

: 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3 al francés Quentin Halys (52°). Tercera ronda : 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (28°).

: 6-2, 7-6 (2) y 6-2 al chileno Alejandro Tabilo (28°). Octavos de final : 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (22°).

: 6-2, 6-2 y 7-6 (3) al italiano Luciano Darderi (22°). Cuartos de final : 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).

: 6-2, 7-5 y 6-1 al neerlandés Botic van de Zandschulp (70°). Semifinales: 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6) al ruso Karen Khachanov (50°).

El camino de Shelton hacia la final

Primera ronda : 1-6, 6-1, 7-6 (3) y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor (56°).

: 1-6, 6-1, 7-6 (3) y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor (56°). Segunda ronda : 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz (47°).

: 6-3, 5-7, 7-6 (3) y 7-5 al polaco Hubert Hurkacz (47°). Tercera ronda : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov (48°).

: 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov (48°). Octavos de final : 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (53°).

: 6-2, 6-3 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (53°). Cuartos de final : 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) al español Carlos Alcaraz (3°).

: 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) al español Carlos Alcaraz (3°). Semifinales:4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 al estadounidense Frances Tiafoe (12°).

Cómo ver online US Open 2026

US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada, se extiende hasta el domingo 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.