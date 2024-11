Alexander Zverev vs. Taylor Fritz, en vivo: cómo ver online el partido de semifinales del ATP Finals de Turín

El alemán Alexander Zverev (2° del mundo) y el estadounidense Taylor Fritz (5°) protagonizarán este sábado, desde las 10.30 (horario argentino), la primera de las semifinales del ATP Finals que se juega en Turín, tradicional torneo de la ATP (antes, directamente conocido como Masters) que reúne a los mejores ocho tenistas de la temporada para cerrar el calendario de sus competencias. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 o vía streaming a través de la plataforma Disney+.

Se trata de la primera de las dos semifinales programadas para la jornada, que continuará a las 16.30 con la aparición en la pista del N° 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien se las verá con el noruego Casper Ruud (6°). Novak Djokovic, bicampeón en ejercicio hasta que termine esta edición, no participa este año, por lo cual habrá un nuevo campeón este domingo, cuando se dispute el partido por el título.

En el historial entre ambos, Fritz se impone a Zverev por 6 a 5. Este año se vieron las caras cuatro veces, con tres victorias del norteamericano y una del alemán. La última, en el Round Robin de la Rod Laver Cup: fue triunfo del californiano por 6-4 y 7-5.

Alexander Zverev se muestra muy sólido en el final de la temporada: dominó su grupo MARCO BERTORELLO - AFP

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz: todo lo que hay que saber

Semifinales del ATP Finals de Turín 2024

Día : Sábado 16 de noviembre.

: Sábado 16 de noviembre. Hora : 10.30 aproximadamente (horario argentino).

: 10.30 aproximadamente (horario argentino). Estadio : Court Central del Inalpi Arena de Turín, Italia.

: Court Central del Inalpi Arena de Turín, Italia. TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Disney+.

Cronograma de las semifinales del ATP Finals 2024

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz - Sábado 16 de noviembre a las 10.30 - ESPN 2 y Disney+.

- Sábado 16 de noviembre a las 10.30 - ESPN 2 y Disney+. Jannik Sinner vs. Casper Ruud - Sábado 16 de noviembre a las 16.30 - ESPN 2 y Disney+.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Taylor Fritz atraviesa otra gran temporada y lucha mano a mano para ser el "Maestro" en Turín MARCO BERTORELLO - AFP

Cómo llegaron a las semifinales

En el grupo Ilie Nastase, el líder de la tabla de posiciones fue Sinner con puntaje perfecto, tras sendas victorias ante Fritz por doble 6-4, contra el ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-4 y frente al australiano Álex De Miñaur por 6-3 y 6-4. En segundo lugar finalizó el estadounidense Fritz con un saldo de dos triunfos (6-4 y 6-3 vs. Medvedev y 5-7, 6-4 y 6-3 vs. De Miñaur) y la derrota vs. Sinner.

En la zona John Newcombe, en tanto, Zverev finalizó en lo más alto de la clasificación general también con puntaje ideal luego de derrotar 6-4 y 6-4 al ruso Andrey Rublev, 7-6 (3) y 6-3 a Ruud y 7-6 (5) y 6-4 a Alcaraz. El noruego Ruud, por su parte, quedó como escolta luego de cosechar dos triunfos (6-1 y 7-5 vs. Alcaraz y 6-4, 5-7 y 6-2 vs. Rublev) y la propia caída contra Zverev.

En la última jornada de los grupos, Jannik Sinner (de negro) sacó a otro peso pesado: Daniil Medvedev MARCO BERTORELLO - AFP

El gran ausente del certamen es Djokovic, quien quedó sexto en la carrera al ATP Finals con 3910 unidades pero desistió de competir y defender la corona que obtuvo en 2023. Se trata del máximo ganador del Masters con siete estrellas -Shanghai 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015; y Turín 2022 y 2023- y el último bicampeón, por lo que el campeonato tendrá un nuevo monarca luego de dos temporadas. El lugar del balcánico lo ocupó Rublev.

Tabla de campeones del ATP Finals

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Roger Federer (Suiza) - Seis

Iván Lendl (Checoslovaquia) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Cinco cada uno

Ilie Năstase (Rumania) - Cuatro

Boris Becker (Alemania) y John McEnroe (Estados Unidos) - Tres cada uno

Björn Borg (Suecia), Lleyton Hewitt (Australia) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos cada uno

Stan Smith (Estados Unidos), Jimmy Connors (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos), Guillermo Vilas (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Manuel Orantes (España), Alex Corretja (España), Stefan Edberg (Suecia), Michael Stich (Alemania), Gustavo Kuerten (Brasil), Nikolay Davydenko (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Stefanos Tsitsipas (Grecia) y Daniil Medvedev (Rusia) - Uno cada uno

