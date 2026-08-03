Alexandra Eala, la nueva joya del tenis femenino: campeona en Washington y flamante Top 20

WASHINGTON - La semana de irrupción de Alexandra Eala en el Abierto de Washington duró un día más de lo que cualquiera esperaba. Para cuando terminó, la expresión filipina escrita en la camiseta que había usado a principios de esa semana se había hecho realidad.

“Una vez que crece, no se puede detener”.

Después de que la final femenina se extendiera durante dos días por las fuertes lluvias, Eala remontó ante la estadounidense Jessica Pegula y este lunes se impuso por 4-6, 6-4, 6-0 para conquistar su primer título de singles en el circuito WTA.

Es una victoria que adquiere bastante trascendencia si se tiene en cuenta que Eala, de 21 años, en la primera filipina en ganar un título individual en el circuito femenino. Nacida en Quezon, la ciudad más poblada de Filipinas, al noreste de Manila, es una de las estrellas emergentes en el tour femenino en esta temporada, y posiciona por primera vez a este país del sudeste asiático entre los destacados del mundo de las raquetas.

Alexandra Eala, de Filipinas, y uno de sus grandes impactos: victoria sobre Iga Świątek en Wimbledon, hace dos meses. (Foto AP/Maja Smiejkowska) Maja Smiejkowska - AP

Banderas de Filipinas cubrieron las tribunas durante toda la tarde del domingo, interrumpida por la lluvia, y los cánticos a favor de Eala superaban con frecuencia a los de Pegula. Así se cerró una semana en la que la flipina transformó el ambiente alrededor del torneo al alcanzar su primera final WTA en su debut en el torneo en canchas duras que forma parte de la antesala para el Abierto de Estados Unidos.

Ambas se intercambiaron quiebres a mitad del primer set, con Pegula logrando otro quiebre en el 4-4 y cerrando el set en blanco con su servicio. Las jugadoras mantuvieron sus saques durante los tres primeros juegos del segundo set antes de que la fuerte lluvia suspendiera el juego la tarde del domingo, con Eala arriba 2-1. Cuando regresaron el lunes, la filipina arremetió para quedarse con el segundo set y luego arrasó en el tercero para completar la remontada. En el torneo de la capital estadounidense derrotó a las tres primeras favoritas: Elina Svitolina (2ª, en cuartos de final), Naomi Osaka (3ª, en semifinales) y Pegula (1ª) en el duelo decisivo, un logro que había sido alcanzado por última vez por la checa Barbora Krejcikova en Dubai 2023. Además, lleva 7 triunfos sobre Top 10 en lo que va del año, una cifra que la iguala con Svitolina y la kazaja Elena Rybakina.

Alexandra Eala, en una producción para la revista Vogue

“Han sido 24 horas de locura. Suspender la final hasta el lunes no fue algo fácil, creo que entramos como mil veces en calor, pero ustedes han conseguido que este momento sea inolvidable”, comentó Eala en la pista al recibir su trofeo. “Gracias a todos mis seguidores, especialmente a la comunidad filipina aquí en Washington, en nuestro país o dondequiera que estén en el mundo”, añadió.

Eala había llegado a este torneo como la número 28 del ranking WTA, pero con los puntos reunidos en el torneo de Washington subirá al puesto 20° del tour. Esta era su segunda final en el circuito, tras quedar subcampeona en Eastbourne el año pasado. Es entrenada por el español Joan Bosch, excoach de Carlos Moyà y que la condujo desde que la filipina ingresó con 12 años en la Academia de Rafael Nadal en Mallorca. Comenzó a ser tenida en cuenta como una posible estrella cuando ganó tenía 12 años y ganó el premio Li Na inspiration, que recuerda a la tenista china que conquistó Roland Garros.

ALL ABOARD THE EALA EXPRESS 🔥



Alexandra Eala secures her first ever WTA Tour title!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/uSpxYxWqO5 — wta (@WTA) August 3, 2026

Es hija de Mike y Rizza, una exnadadora que compitió en los Juegos del Sudeste Asiático. Zurda y de 1,75m de altura, sólo faltaba un título WTA luego de un primer semestre en el que alcanzó los octavos de final en Wimbledon e Indian Wells, los cuartos de final en el WTA 1000 de Dubai y un título menor en césped, en el 125 de Birmingham.

En 2023, Alexandra Eala, en la Rafa Nadal Academy, con Iga Swiatek como madrina de graduación

Allí Eala había tenido cuatro puntos de campeonato que no pudo aprovechar contra Maya Joint. Pero se levantó de esa circunstancia y en Washington completó una semana perfecta. “En el comienzo del torneo, no había manera de pensar que podría llegar a levantar este trofeo, tenía el cuadro muy cuesta arriba, era un torneo con rivales muy fuertes, muchas por mi lado, y cada partido era un obstáculo diferente, así que estoy muy orgullosa de haber podido superarlos, cada triunfo me dio más confianza y terminé jugando mucho mejor que cuando empecé”, destacó en la premiación.

Fritz, entre los varones

La lluvia también provocó el aplazamiento para el lunes de la final masculina del ATP 500 de Washington entre el estadounidense Taylor Fritz, número 10 del ranking, y el español Rafael Jódar, de 19 años. En la definición, el jugador local se quedó con el título al derrotar a Jódar, de 19 años, por 7-6 (7-2) y 6-4. Fritz le quebró el saque al español dos veces al inicio del segundo set y finalmente convirtió su quinto punto de campeonato, después de dejar escapar cuatro oportunidades anteriores. Fue el 11° título en la carrera del californiano.