Amanda Anisimova, en el centro de atención por la bebida que tomó durante un partido en Cincinnati

La tenista estadounidense Amanda Anisimova, número 10 del WTA Tour, anoche logró una victoria muy valiosa, por la tercera ronda de Cincinnati. Superó a la filipina Alexandra Eala, 20° del mundo y reciente campeona del torneo de Washington, por 4-6, 6-4 y 6-2. Sin embargo, la norteamericana, finalista en 2025 de Wimbledon y del US Open, se hizo viral por un video del tercer set en el que parece estar tomando... cerveza, algo prohibido durante los partidos.

Amanda Anisimova durante su triunfo ante Alexandra Eala en el Cincinnati Open EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El hecho ocurrió en el inicio del tercer parcial. Anisimova, sentada durante un descanso, sacó entre medio de la toalla un vaso plástico con el logo del torneo de Cincinnati, con una bebida que -por color y consistencia- parece ser cerveza. La exnúmero 3 del mundo bebe y vuelve a tapar el vaso con la toalla. Al instante, en las redes sociales empezaron a preguntarse qué estaba bebiendo la jugadora. Incluso, en la transmisión estadounidense del torneo, en Tennis Channel, los comentaristas empezaron a especular con la curiosa situación.

Los jugadores tienen prohibido tomar bebidas alcohólicas durante los partidos. Y, si bien Anisimova no se manifestó al respecto, todo parece indicar que, en realidad, lo que tomó era una bebida energizante. ¿Por qué lo hizo desde un vaso plástico y no directamente desde la lata original de la bebida? Por una cuestión comercial. Por normas publicitarias, los tenistas tienen ciertas limitaciones a la hora de mostrar marcas que no son las “oficiales” del torneo o del circuito. Por ello, probablemente, Anisimova decidió verter el líquido directamente en un vaso con el logo de Cincinnati antes que tener problemas.

¿Qué bebió Anisimova?

Tennis Channel commentators debating what Anisimova is drinking in the 3rd set against Alex Eala in Cincinnati



😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/AsCxboIYLa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

No es la primera vez que un tenista (una tenista, en este caso) llama la atención por lo que bebe durante un partido. El agua o las bebidas isotónicas son las más convencionales, pero también ha pasado que los jugadores, en medio de los partidos, optan por pedir gaseosas cola o cafés. Este caso de Anisimova despertó la inmediata curiosidad por el aspecto de la bebida, pero quedó en una simple anécdota.

La filipina Alexandra Eala se despidió de Cincinnati al perder con Amanda Anisimova EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por lo pronto, la estadounidense conquistó la segunda victoria contra una rival del top 20 en la temporada. La jugadora de 24 años, además, alcanzó los octavos de final de un WTA 1000 por quinta vez en la temporada, decimoséptima en su carrera. Su próxima rival será otra top 10, la checa Linda Noskova (8°), última campeona sobre el césped de Wimbledon.

Juanma Cerúndolo, en Cincinnati

En el mismo certamen de Cincinnati, pero en la versión masculina, de categoría Masters 1000, hoy se presentará el argentino Juan Manuel Cerúndolo (51°). En el Grandstand, el segundo estadio en importancia, el porteño actuará no antes de las 20 de nuestro país, contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (segundo preclasificado), por la tercera ronda.

El platense Thiago Tirante, ya con un lugar en los 8vos de final, jugará este miércoles -en horario a confirmar- con el checo Jakub Mensik (16°).