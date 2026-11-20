El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) lleva muchas temporadas tratando de abandonar la zona continental y ascender al Grupo Mundial, sitio en el que actuó por última vez en febrero de 2015 (ante Estados Unidos, en Pilar). En los últimos tiempos disputó cinco series de playoffs consecutivas, pero sin conseguir el ascenso a la súper elite. Este fin de semana, en Tokio y ante Japón, tendrá su sexta oportunidad consecutiva para subir a la máxima categoría. Sin embargo, el anhelo no será sencillo de alcanzar: así como ocurrió en febrero pasado con la serie de Copa Davis en Corea del Sur, un masivo mal de ausencias (las mejores ocho singlistas y la doblista número 1 del país se bajaron del compromiso) pone en riesgo las chances albicelestes en la serie en Asia.

El Ariake Coliseum de Tokio, donde se medirán la Argentina y Japón en la BJK Cup Prensa AAT

La Argentina, con Paola Suárez como capitana y cuatro jugadoras debutantes, se enfrentará con Japón desde este viernes, a las 23.50 de nuestro país, con transmisión de TyC Sports. La serie continuará este sábado, desde las 23. La lista de ausentes incluye a Solana Sierra (105° del ranking), Julia Riera (137°), Jazmín Ortenzi (182°), Luisina Giovannini (187°), Nadia Podoroska (190°), Lourdes Carlé (233°), Martina Capurro Taborda (318°), Victoria Bosio (339°) y la doblista Nicole Fossa Huergo (73°).

En este contexto, Suárez y el subcapitán Mariano Hood contarán con Justina González Daniele (422°; 20 años), Florencia Urrutia (464°; 25), Luciana Moyano (527°; 21) y Sol Larraya Guidi (1046°; 18). El desafío será en el Ariake Coliseum, sobre superficie dura y bajo techo, el mismo sitio en el que se disputa el ATP 500 y el WTA 500 de Tokio.

Sorteo definido. Así se jugará la serie entre Argentina y Japón por los play-offs de Billie Jean King Cup 🙌



📺 TyC Sports 2, TyC Sports Play y YouTube TyC Sports

📅 Viernes 23:50 hs y sábado 23:00 hs



¡Vamos Guerreras. Vamos Argentina! 💪🇦🇷 pic.twitter.com/fm752mYIa5 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 20, 2026

Japón tiene una capitana que fue rival de Paola Suárez y que jugó en Buenos Aires: Ai Sugiyama (8° de singles en 2004 y 1° de dobles en 2000) dirige al equipo desde 2023 y cuenta con un balance de diez victorias y tres derrotas en su etapa como conductora. Sin Naomi Osaka (17° del WTA Tour), el equipo asiático estará integrado por Himeno Sakatsume (129°; 25 años), Mai Hontama (156°; 27), Ena Shibahara (70° de dobles; 28), Shuko Aoyama (28° de dobles; 38) y Eri Hozumi (60° de dobles; 32).

En la primera jornada se medirán González Daniele vs. Hontama y, a continuación, Urrutia vs. Sakatsume. El dobles lo disputarán González Daniele y Moyano ante Aoyama y Hozumi. El single 3, González Daniele vs. Sakatsume y, en single 4, Urrutia vs. Hontama.

El afiche del duelo entre Japón y la Argentina en Tokio, por la BJK Cup

Las jugadoras argentinas se mostraron conformes con la velocidad de la cancha. “Es una superficie que no es muy rápida. Pensé que nos iban a poner una cancha más rápida de lo habitual, pero no. Te deja jugar. El estadio es muy grande y lindo”, dijo la capitana argentina.

“Estoy muy contenta por la semana, intentando disfrutar mucho estar acá. Obviamente, hay muchos nervios pero estoy contenta por la experiencia. No sabía cómo se vivían estas semanas, está muy bueno. No nos conocíamos mucho con las chicas y esta semana la estoy pasando muy bien con ellas y con el equipo. Siento que no es lo mismo que en los Odesur o los Juegos Panamericanos, porque ahí vas sabiendo que jugás vos y es más individual. Acá queremos que a todas nos vaya bien y obviamente hay un poco de nervios por si voy a jugar o no, pero intento disfrutarlo”, destacó la cordobesa Luciana Moyano.

Exrivales en el circuito y ahora enfrentadas como capitanas en la BJK Cup, en Tokio: la argentina Paola Suárez y la japonesa Ai Sugiyama instagram.com/japantennis_nationalteam

Este será el noveno enfrentamiento entre Japón y la Argentina en la Billie Jean King Cup, el primero en doce años. Japón ganó los tres primeros desafíos entre 1971 y 1974, mientras que el conjunto nacional se impuso en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos desde 1992. El historial entre ambos equipos en superficie dura bajo techo está igualado 1-1; ambos encuentros fueron en Japón, en 2001 y 2011. La Argentina ocupa el puesto número 21 en el ranking de naciones de la Billie Jean King Cup, mientras que Japón aparece 10°.