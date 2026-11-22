El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) dejó pasar la sexta oportunidad consecutiva para subir a la máxima categoría, donde no actúa desde 2015 (ante EE.UU., en Pilar). A diferencia de otros playoffs, los de este fin de semana, disputados ante Japón y en Tokio, deportivamente representaban una valiosa chance para romper el maleficio (las locales no tuvieron a su mejor jugadora, Naomi Osaka, 17° del tour). Sin embargo, el conjunto nacional pareció autoboicotearse: las mejores nueve jugadoras le dieron la espalda a la serie en Asia y el equipo capitaneado por Paola Suárez, con cuatro debutantes, perdió por 4-0.

Las japonesas Shuko Aoyama y Eri Hozumi definieron la serie de la BJK cup al vencer en dobles a Justina González Daniele y Luciana Moyano Prensa AAT

Tras los lógicos traspiés individuales de la Argentina en la primera jornada, con los éxitos de Mai Hontama (156°) ante Justina González Daniele (422°), y de Himeno Sakatsume (129°) frente a Florencia Urrutia (464°), el conjunto local, que ostentó mayor jerarquía y experiencia, sentenció su boleto para los Qualifiers 2027 de la BJK Cup al ganar el punto de dobles. En el Ariake Coliseum de Tokio, sobre superficie dura y bajo techo, Shuko Aoyama (28° del ranking de dobles; 38 años) y Eri Hozumi (60° de la especialidad; 32) vencieron a González Daniele y Luciana Moyano (527°) por 6-2 y 6-1, en 1h07m.

Con todo definido, Ena Shibahara (486°) cerró la serie derrotando a Moyano por 6-1 y 6-1, en sólo 54 minutos. Las argentinas no consiguieron ganar sets en ninguno de los cuatro partidos. El quinto punto no se disputó.

De esta manera, el equipo albiceleste continúa sin poder despegarse de la zona americana y es muy probable que el año próximo la competencia continental sea aún más desafiante que las últimas. En abril próximo, la Argentina jugará una zona americana que estará compuesta por Perú, Ecuador, Chile, México, Paraguay, Guatemala y Canadá. Este último país perdió durante el fin de semana ante Brasil en Vitoria (3-2; con la joven figura de 16 años Naná Silva obteniendo el último punto) y se sumará a la instancia americana tras una década en el Grupo Mundial I, con la consagración en 2023 incluida.

Compacto del punto de dobles

“Fue una serie en la que tuvimos unos días de entrenamiento muy buenos. La atmósfera de las chicas y todo el cuerpo técnico fue muy bueno, al igual que en Colombia (en la competencia americana, en abril pasado). Las chicas estuvieron muy receptivas, muy predispuestas”, expresó Suárez. También dio su punto de vista sobre la derrota argentina en el dobles: “Los primeros games fueron bastante peleados, las chicas los jugaron bien. Después se nos fue de las manos porque las rivales eran muy buenas doblistas. Nuestras tenistas empezaron a ver la cancha un poquito más pequeña y eso hizo que cometieran un poquito de errores y estuvieran siempre a la defensiva”.

La capitana argentina de la BJK Cup, Paola Suárez, hablando durante un descanso del cuarto punto (ya con la serie definida) con Luciana Moyano Prensa AAT

Suárez, pergaminense de 50 años y radicada en España desde hace cinco, número 1 del mundo en dobles en 2002 y ex top ten en singles, completó su primera temporada como capitana de la BJK Cup, acompañada por Mariano Hood como subcapitán. En el futuro inmediato se definirá si el cuerpo técnico continúa de la misma manera o si habrá modificaciones.

Así como sucedió en febrero pasado con el inédito mal de ausencias en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur en Busan (los mejores siete singlistas y dos doblistas “titulares” le dijeron que no al capitán Javier Frana, que tuvo que recurrir a cinco debutantes), el desafío de la BJK Cup presentó un conflicto similar.

Las mejores jugadoras argentinas (Solana Sierra, Julia Riera, Nadia Podoroska, Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini, Lourdes Carlé, Martina Capurro, Victoria Bosio y la doblista Nicole Fossa Huergo) priorizaron la gira sudamericana actual de torneos WTA 125 y tampoco encontraron incentivos económicos para jugar para el equipo albiceleste en Japón. Ni la capitanía ni la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis lograron torcer esas decisiones. Entonces, las consecuencias deportivas quedaron expuestas en Tokio.