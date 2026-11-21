Este viernes finalizó la etapa de grupos del ATP Finals 2026 y, de esta manera, quedaron definidas las semifinales: Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton y Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev. Ambos cruces se llevarán a cabo este sábado en el Inalpi Arena de Turín, Italia, y los ganadores se verán las caras en la final del domingo. Quien levante el trofeo sucederá al italiano Jannik Sinner como campeón en ejercicio.

El líder del grupo John McEnroe fue el alemán Zverev (N° 1 del ranking ATP), quien avanzó de ronda con pleno de victorias tras vencer en sets corridos al español Rafael Jódar, al estadounidense Shelton (4°) y al francés Arthur Fils (7°). Este año ganó “apenas” dos títulos, pero ambos pasaron a ser los más importantes de su carrera: Roland Garros y US Open.

Alexander Zverev terminará el año en lo más alto del ranking ATP y buscará ganar el ATP Finals MARCO BERTORELLO - AFP

El escolta de ‘Sascha’ fue el norteamericano Shelton, quien pasó a la instancia de los cuatro mejores a pesar de su caída ante el germano, por sus triunfos contra Jódar y Fils. A lo largo de esta temporada gritó campeón cuatro veces: en el Masters 1000 de Canadá, en los ATP 500 de Dallas y Múnich, y en el ATP 250 de Stuttgart. Pase lo que pase en este certamen, ya sabe que finalizará el año en el cuarto lugar del escalafón internacional.

En la otra zona, la Ivan Lendl, el puntero fue el español Alcaraz (3°), quien ganó los tres partidos que disputó en dos sets al igual que Zverev: 6-2 y 6-2 vs. Frances Tiafoe, 6-2 y 6-4 vs. Medvedev y 6-4 y 6-1 vs. Flavio Cobolli. Este año se perdió varios torneos importantes por diversas lesiones, pero logró levantar nada menos que cinco trofeos: Australian Open, Masters 1000 de París, y los ATP 500 de Doha, Tokio y Viena.

Quien pasó a la instancia de eliminación directa en el segundo puesto, por detrás de Alcaraz, fue el ruso Medvedev (5°). En el primer partido venció a Cobolli por 7-6 (4) y 6-3, luego cayó ante el talentoso español y por último derrotó a Tiafoe por 6-3 y 6-4. En este 2027 se consagró campeón de cuatro certámenes, aunque en ninguno sumó más de 500 puntos: ATP 500 de Dubái y ATP 250 de Brisbane, Hangzhou y Almatý.

Daniil Medvedev perdió un partido en la etapa de grupos, pero quiere dar el golpe en semifinales HECTOR RETAMAL - AFP

Cronograma de las semifinales del ATP Finals 2026

Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton - Sábado 21 de noviembre a las 10.30.

- Sábado 21 de noviembre a las 10.30. Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev - Sábado 21 de noviembre a las 16.30.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones del ATP Finals