Se disputaron este sábado las semifinales del ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y se definieron los finalistas: Carlos Alcaraz (2°) y Alexander Zverev (1°).

En el primer turno, el español le ganó al estadounidense Ben Shelton (3°) por 3-6, 6-3 y 7-6 (1) mientras que, después, el alemán hizo lo propio ante el ruso Daniil Medvedev (4°) por 7-6 (0) y 6-4.

Final del ATP Finals 2026

Domingo 22 de noviembre

14: Alexander Zverev (1°) vs. Carlos Alcaraz (2°).

*Hora argentina.

El partido se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.

Alexander Zverev buscará cerrar el mejor año de su carrera con otro título Luca Bruno - AP

Alcaraz buscará su primera estrella en el ATP Finals mientras que Zverev ya lo ganó dos veces -2018 y 2021- e intentará quedarse con su tercer título para escalar en la tabla de campeones.

El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es así que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.

Novak Djokovic es el máximo ganador de la historia del ATP Finals con siete títulos TIZIANA FABI - AFP

Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase.

Tabla de campeones del ATP Finals