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Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se impusieron en sus respectivos encuentros de semifinales y estarán cara a cara por el título
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Se disputaron este sábado las semifinales del ATP Finals, el último certamen del año que reúne a los mejores tenistas de la temporada y tiene lugar en el Inalpi Arena de Turín, Italia, sobre una cancha de cemento y bajo techo; y se definieron los finalistas: Carlos Alcaraz (2°) y Alexander Zverev (1°).
En el primer turno, el español le ganó al estadounidense Ben Shelton (3°) por 3-6, 6-3 y 7-6 (1) mientras que, después, el alemán hizo lo propio ante el ruso Daniil Medvedev (4°) por 7-6 (0) y 6-4.
Final del ATP Finals 2026
Domingo 22 de noviembre
- 14: Alexander Zverev (1°) vs. Carlos Alcaraz (2°).
*Hora argentina.
El partido se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma Disney+ Premium.
Alcaraz buscará su primera estrella en el ATP Finals mientras que Zverev ya lo ganó dos veces -2018 y 2021- e intentará quedarse con su tercer título para escalar en la tabla de campeones.
El máximo ganador del campeonato es Novak Djokovic con siete estrellas. El serbio no se clasificó a esta edición y es la tercera ocasión seguida que se ausenta porque en 2024 y 2025 fue baja por lesión. Es así que ostenta haber ganado el torneo las últimas dos veces que lo disputó, en 2022 y 2023. Previamente, celebró en Shanghái 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015.
Por detrás de él está Roger Federer, ya retirado, con seis estatuillas mientras que Iván Lendl y Pete Sampras tiene cinco cada uno, una más que Ilie Nastase.
Tabla de campeones del ATP Finals
- Novak Djokovic (Serbia) - 7
- Roger Federer (Suiza) - 6
- Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
- Ilie Năstase (Rumania) - 4
- Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
- Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) / Jannik Sinner (Italia) - 2
- Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) - 1
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