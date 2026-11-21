Desde que las mejores nueve tenistas argentinas le dieron la espalda a la serie de los playoffs de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), se entendía que lograr el ascenso a la elite de la competencia sería un objetivo espinoso. En Tokio, sobre superficie dura y bajo techo, el conjunto nacional, con cuatro raquetas debutantes, quedó match point en contra ante Japón. El lógico 2-0 de la primera jornada se produjo con los éxitos de Mai Hontama (156°) a Justina González Daniele (422°; 20 años) por 7-6 (7-4) y 6-3, y Himeno Sakatsume (129°) a Florencia Urrutia (464°; 25) por 6-0 y 6-4.

La capitana argentina Paola Suárez hablándole a la debutante Justina González Daniele, en Tokio Prensa AAT

Este sábado, desde las 23 de nuestro país (por TyC Sports 2), el equipo capitaneado por Paola Suárez intentará remontar la serie. El tercer punto del cruce entre sudamericanas y asiáticas será el encuentro de dobles. En principio, allí jugarían González Daniele y Luciana Moyano (527°; 21 años) ante las experimentadas Shuko Aoyama (28° del ranking WTA de dobles; 38 años) y Eri Hozumi (60° de la especialidad; 32). En caso de ser necesario, están programados otros dos singles.

“Siempre es muy importante que en un debut representando al país las jugadoras puedan sentirse cómodas y disfrutarlo, y creo que ambas lo lograron. Justi (González Daniele) pudo manejar los nervios desde el principio, fue de menor a mayor y jugó todo el partido a un muy buen nivel, a pesar del lógico cansancio físico tras más de dos horas de juego. Por su parte, Flor (Urrutia) estaba muy ansiosa al comienzo, pero pudo destrabarse, hacer su juego y terminar el partido con una muy buena sensación tras remontar en el segundo set”, expresó Suárez, acompañada por Mariano Hood como subcapitán.

Florencia Urrutia, una de las cuatro debutantes en la serie de BJK Cup, en Japón Prensa AAT

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup lleva varias temporadas tratando de abandonar la zona continental y ascender al Grupo Mundial, sitio de privilegio en el que participó por última vez en febrero de 2015 (frente a los Estados Unidos, en Pilar). En los últimos tiempos disputó cinco series de playoffs consecutivas, siempre con Mercedes Paz como capitana, pero sin conseguir el objetivo del ascenso a la súper elite. Ahora en Tokio tiene tendrá su sexta oportunidad consecutiva para subir a la máxima categoría, pero la decisión de nueve jugadoras de priorizar la gira sudamericana y no jugar la BJK Cup fue un baldazo de agua helada. Una situación muy similar se dio en febrero pasado, pero con los hombres, en la serie de Copa Davis en Corea del Sur, con un masivo mal de ausencias.

La lista de ausentes en Japón incluye a Solana Sierra (105° del ranking), Julia Riera (137°), Jazmín Ortenzi (182°), Luisina Giovannini (187°), Nadia Podoroska (190°), Lourdes Carlé (233°), Martina Capurro Taborda (318°), Victoria Bosio (339°) y la doblista Nicole Fossa Huergo (73°).

El Ariake Coliseum de Tokio, escenario de la serie entre Japón y la Argentina, por los playoffs de la Billie Jean King Cup Prensa AAT

Paola Suárez, número 1 en dobles en 2002 y 9° en singles en 2004, contó cómo vivió los partidos de la primera jornada: “Uno siente nervios desde el banco porque, más allá de que no veníamos como favoritos, siempre quiere que las chicas ganen, la pasen bien y no sufran. Con Mariano (Hood) hicimos mucho hincapié toda la semana en sacarles un poco de presión; creo que fue un objetivo cumplido porque lo pudimos disfrutar tanto ellas como nosotros”.

Compacto del primer punto de la serie