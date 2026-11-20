El español Carlos Alcaraz venció por 6-4 y 6-1 al italiano Flavio Cobolli y cerró su participación en el grupo Lendl del ATP Finals con un 100% de efectividad. Este sábado, el número 3 del ranking mundial jugará las semifinales del torneo -que reúne a los ocho mejores de la temporada y se juega en Turín, Italia- con el estadounidense Ben Shelton.

El tenista murciano salió a la cancha con la certeza de que ya estaba clasificado y que en el horizonte estaba Shelton. El partido con Cobolli, entonces, era para cumplir con la estadística. Y decidir quién se quedaba con los 405 mil dólares en juego y los 200 puntos que otorgaba al ganador. A medida que el partido transcurrió, cada vez menos gente dudaba sobre el desenlace: Alcaraz fue demasiado para Cobolli. Desde los primeros puntos.

El español Carlos Alcaraz, durante su partido contra el italiano Flavio Cobolli por los ATP Finals Luca Bruno - AP

En poco más de una hora y diez de juego, Alcaraz le demostró al mundo que está vigente y que su físico le responde. El español, que contó con el visto bueno de su equipo para jugar pese a lesión que arrastraba en la pierna izquierda, estuvo rápido de movimientos y fresco de ideas como para que su oponente nunca pudiera meterse de lleno en el partido. Más: el italiano ni siquiera dispuso de un break-point. Apenas llegó a un ventaja iguales en todo el encuentro.

Así, Alcaraz consiguió citarse con Shelton (cuarto en el ranking mundial) en las semifinales. El estadounidense había conseguido su pasaporte tras perder con el alemán Alexander Zverev y derrotar al también español Rafael Jódar. El de este sábado entre Alcaraz y Shelton será un partido con morbo: el estadounidense es ahora pupilo de Juan Carlos Ferrero, antiguo entrenador de Alcaraz. Sin embargo, el diario Marca adelantó que el Mosquito no podrá estar en el box de Shelton este sábado debido a compromisos comerciales contraídos en Asia. No le dan los vuelos para llegar a horario: el partido comienza a las 10.30 de la Argentina.

¡ROUND ROBIN PERFECTA! 🇪🇸✨



Alcaraz, que no parece estar al 100% desde lo físico, cumplió y venció a Cobolli por 6-4 y 6-1 para terminar en lo más alto del Grupo Lendl y sin ceder sets. 💯



🍿🔥 ¡Se viene el tercer enfrentamiento ante Shelton en 2026! pic.twitter.com/eh49mQ6LtJ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 20, 2026

El triunfo ante Cobolli le permite a Alcaraz ver el futuro con una sonrisa: se mantiene invicto sobre superficie dura en la temporada (13 triunfos) y está apenas a dos partidos de consagrarse como Maestro. Un vendaje en el muslo de la pierna izquierda -para evitar contratiempos físicos- y una muslera de color negro fueron todos los aditamentos que precisó en la cancha para resolver el pleito con Cobolli. A juzgar por su tenis, la carrocería del español está perfecta. Ni rastros de una lesión.

La semifinal entre Shelton y Alcaraz será un encuentro entre dos jugadores que sortearon sin inconvenientes y con un 100% de efectividad sus partidos en el round robin. El español se deshizo este viernes de Cobolli tal como antes había hecho con el estadounidense Frances Tiafoe (6-2 y 6-2) y con el ruso Daniil Medvedev (6-4 y 6-2). Shelton, por su parte, batió a Jódar (7-6 y 7-5), a Zverev (6-2 y 7-6) y al francés Arthur Fils (6-2, 3-6 y 6-3).

La otra semifinal terminará de resolverse más tarde. El líder absoluto del grupo McEnroe, el alemán Zverev, ya tiene asegurado su lugar. El rival del alemán será el segundo del grupo Lendl, un puesto que se definirá con el partido entre Medvedev y Tiafoe: ambos vencieron a Cobolli y perdieron con Alcaraz y tienen un récord de 1-1 (un triunfo y una derrota).

Lo mejor de la victoria de Alcaraz ante Cobolli

Tras su victoria de este viernes, Alcaraz está a dos partidos de conseguir el mejor premio de la historia del tenis: US$ 5.171.000. De acuerdo con el diario español Marca, son 100 mil dólares más de lo que cobró el italiano Jannik Sinner en la edición 2025. Y 171 mil dólares más del cheque entregado a Zverev en Nueva York tras imponerse en el último US Open.