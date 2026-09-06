US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este domingo 6 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la octava jornada inician los octavos de final de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En ambos certámenes hay cuatro partidos. En el de varones juegan, en el estadio Arthur Ashe, el estadounidense Tommy Paul (20°) vs. Carlos Alcaraz (2°), el campeón defensor de la corona, desde no antes de las 15 mientras que, a las 20, Ben Shelton (8°) enfrenta al griego Stefanos Tsitsipas.

En el estadio Louis Armstrong, a las 16, el ruso Daniil Medvedev (7°) choca con Frances Tiafoe (11°) y el Grandstand se presenta, a las 15.30, el argentino Tomás Etcheverry (27°) ante el anfitrión Alex Michelsen.

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2026

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2026

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

En el torneo de mujeres, en el estadio principal abre la jornada Aryna Sabalenka (1ª), la defensora del título, vs. la norteamericana Taylor Townsend mientras que las 21.40 se presenta Anna Kalinskaya (21ª) vs. la anfitriona Emma Navarro (26ª).

Los otros dos partidos del día son en el Louis Armstrong: desde las 13.30 chocan la ucraniana Marta Kostyuk (11ª) vs. la checa Linda Noskova (6ª) y, a las 17.40, Jessica Pegula (3ª) vs. Sorana Cirstea (16ª).

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2026

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open