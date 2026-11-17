Zurdo, con revés de slice quirúrgico y, prácticamente, uno de los últimos exponentes del saque y red, el español Feliciano López fue un tenista exquisito. Número 12 del tour en singles y 9° en dobles, se retiró en 2023 y, desde entonces, se dedicó a funciones organizativas y dirigenciales en el mundo de las raquetas, como director del torneo de Madrid y de las Finales de la Copa Davis. Palabra autorizada, en las últimas horas hizo una advertencia sobre el circuito (su entretenimiento y competitividad) que no pasa inadvertida.

Novak Djokovic y Feliciano López DAVIS CUP - DAVIS CUP

“El nivel medio en general, no sé si ha bajado, pero no hay tantos jugadores capaces de pelear de verdad con los buenos. Hay una brecha enorme entre (Jannik) Sinner, (Carlos) Alcaraz y los demás. Y siento que en estos últimos años se amplió todavía más. (Alexander) Zverev es el único jugador que ha demostrado, por su trayectoria en los últimos diez años y la confianza de haberse quitado esa mochila pesada de ganar un Grand Slam, que se ha acercado un poquito, un poquito... No quiero decir por esto que esté cerca de estos dos. Pero siento que hace falta un poco más de competencia”, afirmó el toledano, una de las piezas del equipo campeón de Copa Davis en la recordad serie ante la Argentina en Mar del Plata 2008, en el programa el Partidazo de COPE.

Ganador de siete trofeos en singles y seis en dobles (entre ellos, Roland Garros 2016, con su compatriota Marc López), Feliciano se refirió a la complejidad que antes tenía clasificarse para el torneo de Maestros, donde actúan los ocho mejores de la temporada. Precisamente desde Turín, donde se está desarrollando el ATP Finals, apuntó: “Es verdad también que venimos de una época en la que veníamos a Turín (por el Masters) y llegar era un premio inalcanzable, prácticamente. Clasificarte entre los ocho mejores era muy difícil. Ahora da la sensación que con un buen año, enganchando un par de torneos grandes buenos y haciendo las cosas bien en un período no tan largo, te alcanza para estar aquí”.

El capitán Emilio Sánchez Vicario, Feliciano López, Marcel Granollers, Fernando Verdasco y David Ferrer en la consagración de España en Mar del Plata 2008 AFP

Y sentenció, al respecto: “Esto (jugar el Masters) era un premio inalcanzable para los mortales y ahora es algo más accesible”.

Feliciano, de 45 años, quien tuvo un fuerte vínculo con diferentes jugadores argentinos, hizo una salvedad sobre los tiempos dorados en los que participó, épocas con Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray como estrellas. “Son diferentes épocas y de entender el tenis y la vida. Venimos de la mejor época del tenis. A partir de allí, la comparación va a ser siempre complicada”.

Las sentencias de Feliciano López