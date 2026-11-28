Juan Martín del Potro, el tenista más trascendente de la historia del tenis argentino después de Guillermo Vilas, tuvo una primera experiencia agridulce en la Copa Davis a los 15 años, cuando fue invitado por –el por entonces capitán- Gustavo Luza para ser sparring en los cuartos de final ante Belarús, en Minsk, en 2004. El equipo nacional, integrado por Agustín Calleri, Juan Mónaco, Guillermo Cañas y Lucas Arnold Ker, perdió por paliza (5-0) y el clima en el vestuario fue de frustración.

Debutó como jugador a lo grande, en 2007 frente a Austria, por la primera ronda del Grupo Mundial, en Linz, con Luli Mancini como capitán y José Acasuso, Cañas y Sebastián Prieto como compañeros. La Argentina ganó 4-1 y el tandilense, que era 67° del ranking, obtuvo el cuarto punto, el que definió la serie 4-1, ante Jürgen Melzer (30°), por 6-2 en el quinto set.

Del Potro, antes de la final de 2016 en Croacia: la Ensaladera de la Copa Davis se le había escapado dos veces, hasta que se hizo justicia Santiago Filipuzzi

Con el tiempo fue protagonista de partidos memorables y, también, de reveses angustiantes, como en las finales de Mar del Plata 2008 (una serie atiborrada de conflictos) y Sevilla 2011. Sin embargo, durante mucho tiempo, las discusiones con David Nalbandian y las diferencias con la Asociación Argentina de Tenis fueron lo que lo marcaron, lo erosionaron, lo llevaron a aislarse. Pero, así como escribió emotivos capítulos de resiliencia superando severas lesiones y cirugías, desde fines de 2014, todo se fue acomodando, poco a poco.

En julio de 2016, finalmente, regresó al equipo de Copa Davis (en los cuartos de final, ante Italia, jugando sólo en dobles, con Guido Pella), fue involucrándose cada vez más y se convirtió en leyenda del deporte argentino, ganando partidos memorables (en las semifinales frente al mejor del tour en ese momento, Andy Murray, en Glasgow; en la final contra Marin Cilic en Zagreb, tras remontar un 2-0 en sets) y besando la Ensaladera, arropado por un grupo de grandes compañeros. Hoy, a diez años de la conquista, se emociona.

La emoción de Del Potro, Pella y otros integrantes del equipo de 2016 tras la histórica victoria de Delbonis ante Karlovic Darko Bandic - AP

“De aquella primera experiencia como sparring me acuerdo mucho. Hay como una tradición de llevar a los juniors cuando tenés 14, 15, 16 años a que vivan la experiencia como sparring, así comencé el camino en Copa Davis allá en Belarús, una cancha que era súper rápida, que fue muy difícil de hasta ganar un set con aquel equipo. Pero, sin dudas, fue una linda experiencia. Después, uno ya soñaba cómo sería como jugador hasta que tuve mi debut oficial, lo hice ganando un gran partido. Son partidos que te quedan en la memoria para el resto de tu carrera, de tu su vida. Y después tuve siempre grandes resultados, jugué bien, obviamente con derrotas en las finales que me dolían mucho, pero bueno… ver también hoy la Copa y todo el camino recorrido y que finalmente la tengamos con nosotros, cerquita nuestro, es un orgullo muy grande”, expresó Del Potro (38 años), con LA NACION, durante el minidocumental ‘Se hizo justicia’, acompañado por la réplica de la Ensaladera que poseen todos los campeones.

-¿Qué te despertaba jugar la competencia? Ustedes siempre dicen que es totalmente distinta al circuito ATP.

-Sí, sí, cambian las emociones, la responsabilidad también. Es una competencia por equipos donde cada uno tiene que dejar de lado la rutina propia, hasta muchas veces al cuerpo técnico y un montón de situaciones que vivimos a diario durante todo el año. Jugar esta competencia es muy diferente, donde tenemos un capitán como un director técnico en el fútbol, un ayudante, un cuerpo médico, kinesiólogos, ayudantes de todo el equipo y cuerpo médico. Y las rutinas son diferentes, pero siempre fue una experiencia muy linda, compartir en equipo, que todos tiremos para el mismo lado. Eso lo sacaba totalmente de contexto a lo que era el circuito, donde cada uno tiene su propio equipo, propios objetivos. Acá se unificaban y siempre íbamos por el mismo logro.

Su regreso a la Copa Davis

Su regreso vs. Italia

-Más allá del mágico 2016, durante mucho tiempo la Copa Davis te generó más heridas que satisfacciones. ¿Cómo convivías con los momentos de críticas o conflictos?

-Bueno… aprendí también a convivir con eso desde muy chico y con la presión que hubo sobre mi carrera, sobre mis hombros. No te queda otra alternativa que ir aprendiendo, ir haciéndote fuerte, tratando de transformar esas críticas en un mensaje diferente. A ver: a mí me criticaban porque veían un potencial y porque todo el país quería ganar la Copa Davis y me cargaban esa responsabilidad. Entonces, cuando fui transformando ese mensaje crítico en algo como: ‘Bueno, si me ponen tanto el foco a mí, será porque realmente creen que lo puedo lograr’, me ayudó mucho a transitar esos momentos. Era difícil estar tan arriba en el ranking y pelear por los Grand Slams, los Masters 1000 y también la Copa Davis. Todos los (jugadores) top han sabido manejar los calendarios para dedicarse a una cosa u la otra o hacerlo en conjunto, yo también lo hice y, bueno, después entramos en ese año 2016 que, si uno ve a lo largo de la historia los equipos de Davis, tal vez no éramos el más fuerte en nombres, ranking y demás. Pero lo que recuerdo siempre es que tuvimos un gran capitán (Daniel Orsanic), un gran director técnico que logró alinear personalidades, egos, rutinas, situaciones, calendarios y fue el más inteligente que yo tuve como capitán y está claro por qué también conseguimos el objetivo.

-¿Qué encontraste en ese grupo de 2016 a diferencia de otros?

-Encontré armonía, muy buena onda, un mensaje muy claro. No había una bajada de que cada uno tenía que dejar su propia rutina, su cuerpo técnico para participar en la Copa Davis, sino que vinieran todos, todos eran bienvenidos. Creo que eso fue lo más inteligente que hizo Orsanic, además de, obviamente, sus detalles como coach y tipo experimentado en el tenis. Y se dio algo un poco ilógico porque volví a jugar al tenis después de mi lesión de la muñeca (izquierda) en ese año 2016. Me convoca para la serie con Italia, no estaba preparado para jugar a un single, tenía miedo de mi muñeca, si me iba a responder o no. Y fue como algo muy, muy raro verme jugar un doble en polvo de ladrillo, partido a cinco sets, pero creo que a veces las cosas se tienen que dar de una manera impensada como creo que fue todo ese 2016. Y terminé jugando un doble, ganamos con Guido. Se consolidó mucho el grupo. Después vinieron esos Juegos Olímpicos en los que recuperé mi confianza, mi nivel, el US Open y me iba llenando de buena energía, aumentando mi nivel de juego, la confianza en la muñeca y, después, ya para la final con Croacia era otro jugador.

Del Potro, en 2007, el año de su debut en la Copa Davis: en la imagen, durante el sorteo de los cuartos de final con Suecia (caída 4-1), en Gotemburgo, con Nalbandian, Cañas y Prieto DANIEL SANNUM-LAUTEN - AFP

-¿En qué lugar de tu carrera colocás el triunfo ante Murray en las semifinales?

-Lo pongo en el podio de los mejores partidos de mi carrera. Fue un partido de más de cinco horas (5h07m) y de un nivel tenístico muy, muy alto. Me acuerdo que en los días previos había mucha incertidumbre sobre cómo formaba el equipo. Había opiniones divididas de guardarme o salir a jugar con el 100% de energía contra Murray. Había muchas situaciones que eran difíciles de manejar, pero creo que, con la película terminada, podemos decir que fue una gran decisión. Jugar de igual a igual en condiciones físicas, tenísticas y mentales contra Murray el primer día nos dio la oportunidad de que le pudiera ganar. Era el mejor jugador del momento, siempre tuve una rivalidad muy especial contra él, en su casa. No era nada fácil ese desafío, pero ahí también se demostró lo que éramos como equipo. Cualquiera que jugaba, rendía. No voy a hablar de fútbol, pero mi equipo (Boca) tenía un director técnico (Carlos Bianchi) que durante muchos años ponía a cualquier jugador y rendía muy bien, pero no quiero mezclar… y bueno, nos sentíamos un poco así de la misma manera.

El triunfo a Murray en la serie contra Gran Bretaña

-¿Ahí sentiste que estabas de regreso a tu nivel?

-Sí, yo creo que un poco antes también, en los Juegos Olímpicos de 2016 (ganó la medalla plateada), ahí volví a sentirme el Del Potro que había sido toda mi carrera. Con diferencias en el juego, con un golpe nuevo en el repertorio que era el revés con slice, mi revés con top era bastante malo, pero los Juegos Olímpicos, las semifinales de la Copa Davis, en el medio el US Open… ya había recuperado la personalidad, había vuelto a poner mi sello entre los nombres más grandes en las instancias finales. Sin dudas, esa semifinal también marcó algo porque entre la semifinal y la final, los últimos torneos de fin de año del circuito, los jugué muy bien y creo que a veces las cosas tienen que darse en el momento indicado, con las personas indicadas. Hay que saber esperar, saber sufrir, pasarla mal, llorar, angustiarse, pero si uno insiste y es perseverante, creo que es un mensaje de que los sueños se pueden cumplir.

-Tus compañeros de equipo en aquella Davis destacan una charla que encabezaste tras el éxito ante Gran Bretaña, en la que dijiste, por experiencia propia, que no había que cometer errores y debían enfocarse sólo en lo deportivo.

-Sí, sí. Fue en la cena final, después de la semifinal. Cada uno estaba por volver a sus equipos, a sus calendarios y era difícil coincidir o compartir una cena como la de aquel momento. Además, estábamos en clima de celebración y simplemente fue compartir mi experiencia en la Copa a ellos. Bajarles ese mensaje con humildad y contar, según mi experiencia, qué cosas se habían hecho bien, qué cosas habíamos hecho mal. Y los chicos lo tomaron también con muy buena recepción, humildad; todos queríamos esta Copa, no queríamos otra cosa, no nos interesaba otra cosa más que dedicarnos a jugar al tenis y poder lograr el objetivo. El capitán también supo tener la claridad y la inteligencia para manejar cada una de nuestras personalidades para lograr el objetivo. Desde la semifinal hasta la final a lo único que nos dedicamos fue en pensar en nuestros torneos circuitos, en cómo llegar lo mejor preparado a la Copa Davis. Siempre con buena onda. Cuando todo fluye, hay buena energía, humildad y responsabilidad… o sea, esto que está acá (señala la réplica de la Copa) no es de casualidad.

Del Potro encumbrando la Ensaladera, junto con Mayer, Pella, Delbonis y Orsanic Darko Bandic - AP

-¿Qué tan grande era la carga invisible en Zagreb por las finales perdidas?

-Obviamente éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos como equipo. Todo un país estaba pendiente una vez más de la final de la Copa Davis, toda esa carga emocional que se transmitía desde los fans y todo el mundo que estuvo pendiente durante nuestro evento. Pero siempre tratamos de aislarnos un poco y hacer lo mejor que sabíamos, que era entrenar y competir. Para mí fue un poco diferente porque ya había perdido finales, siempre me había quedado ese sabor triste. Poder conseguir la Copa Davis era también, a título personal, un logro que me faltaba. No fue fácil la final de visitante. Contra Cilic, que para mí era un rival de toda la vida, con Karlovic, que era un gran sacador, el doblista Ivan Dodig, que era experimentado. Pero si imaginábamos un desarrollo de toda la serie de la final era un poco lo que aconteció. Para mí fue muy al límite porque estuve a nada de perder y perder la Copa Davis. Cuando iba dos sets a cero abajo, recuerdo que le dije a Orsanic: ‘Me voy al vestuario’. Teníamos un tiempo breve para ir y volver y yo me encerré en el baño y descargué y lloraba y lloraba porque estaba más pensando en lo que se me venía a cuando pisara Argentina y todas esas cosas negativas que en jugar la final. Creo que eso me ayudó mucho porque saqué muchas cosas negativas que tenía guardadas hasta que largué todo en el último llanto, me mojé mucho la cara, me pegaba un par de sopapos. Y Orsanic: ‘Dale, vamos’. Y el árbitro: ‘Vamos, vamos’. Y yo decía ‘Pará, pará, pará’. Hasta que dije: ‘Bueno, hay que volver’. Y volví. Dije: ‘Todavía tengo un plus de pegarle más fuerte, gritar, respirar diferente’. Enseguida pasa ese punto tan recordado (de la Gran Willy), que a veces hay puntos que quedan marcados en la historia del deporte, ese puede ser uno. Y ahí empezó a revertirse mi partido, la final. El clima en el estadio era diferente. Termino ganando uno de los partidos más memorable de mi carrera, hasta que llegó el momento de Fede. Toda nuestra ilusión dependía de él y lo hizo de una manera impensada para todos. Creo que hasta él mismo se sorprendió de su nivel, pero ahí funcionó lo que es un trabajo en equipo.

El punto que cambió la final: la Gran Willy

La gran willy a Cilic

-Tras el título de la selección de fútbol en Qatar 2022, Leo Messi le hizo gestos a su familia como diciendo ‘ya está, cuenta saldada’. ¿En Zagreb sentiste algo así?

-Sí, sí. Ahí lo declaré: ‘A partir de ahora voy a empezar a dormir tranquilo’. Acá está la Copa en Argentina. Entiendo, así somos nosotros, no alcanzaba con estar en los primeros puestos con las medallas olímpicas. Siempre se busca un poco más, más y cuando pude revertir esos comentarios que me afectaban en algo positivo, lo empecé a tomar mucho más suelto. Pudimos traer la Copa, la presentamos. Empecé a dormir tranquilo, empecé a tener el reconocimiento final que a muchos les faltaba para poder decirme palabras lindas y no tener un pero. Fue una felicidad muy grande, a la par de otros logros que he tenido. Pasan los años, creo que toma mucho más valor lo conseguido. Por ahora tenemos una sola Copa y está grabada con nuestros nombres; eso da mucho orgullo.

'Ya puedo dormir tranquilo' tras la coronación

-¿Qué te despierta ver las imágenes del título?

-Es una felicidad muy grande. Son todas emociones lindas. Porque fue un año de Copa Davis muy emotivo, agradable, más allá de las situaciones de tensión, de responsabilidad, de casi perder y demás. Lo disfrutamos mucho. Teníamos un grupo muy unido, divertido, que la pasaba muy bien. También fue mérito del capitán, de poder juntarnos y unificar un montón de pensamientos diferentes por el objetivo común. Ver la Copa es una emoción muy grande. Ya pasaron diez años y no sé cuánto puede llegar a pasar hasta que podamos ganar otra en Argentina, pero por lo menos hay una que la tiene el tenis nacional, que nosotros la peleamos en la cancha, pero es por el nombre de todo el país, de todo el mundo del tenis de Argentina y es una felicidad absoluta.