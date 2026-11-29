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Julia Riera fue la última ilusión argentina en el WTA 125 y se despidió en semifinales
La pergaminense no pudo con la eslovena Veronika Erjavec y sucumbió en dos sets; la sexta edición del torneo tampoco verá consagrarse a una jugadora local
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El tenis femenino argentino deberá seguir esperando, por lo menos un año más, para tener a una campeona local en el WTA 125 Argentina Open que se disputa en el Tenis Club Argentino de Palermo. Es que, otra vez, la definición se quedó sin tenistas albicelestes. La última esperanza era este sábado Julia Riera, pero la “Araña”, quinta preclasificada, no pudo avanzar más allá de las semifinales y por eso el título se dirimirá entre la eslovena Veronika Erjavec, 160 del mundo, y la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales, 147. Una de las dos “tomará el mate”, si por eso se entiende levantar el tan simbólico trofeo que tiene este certamen, el mismo que se entrega en febrero en el ATP 250 masculino.
La sexta edición del que es el principal certamen femenino de los que se disputan en el país inició con la ilusión que le dio cierta abundancia: 10 argentinas en un cuadro de 32. Con la vuelta de Solana Sierra, primera favorita y mejor tenista albiceleste de la actualidad (106), más el retorno de Nadia Podoroska (181), semifinalistas de Roland Garros 2020, después de tres años. Sin embargo, ni ellas ni las demás, apoyadas en la experiencia de Lourdes Carlé (246) o la propia Julia Riera, pudieron llegar al partido del domingo y las expectativas terminaron de caer justamente este sábado, con la derrota de la pergaminense, la que más avanzó.
La “Araña”, de 24 años, jugó un muy buen primer set ante Erjavec, que venía algo más descansada por haber avanzado por walkover tras el retiro de la francesa Carole Monnet, pero se desmoronó en el segundo, bajó la intensidad y el fuerte calor pos mediodía en Buenos Aires. Así, la europea del este se impuso por 7-6 (4) y 6-1 para ir en busca de la española Maristany Zuleta de Reales, que en el primer turno de semifinales se impuso a la uzbeka nacionalizada estadounidense Varvara Lepchenko, 218°, por 6-0 y 6-2.
La particularidad de Lepchenko, de 41 años y ex-pupila del argentino Alberto “Luli” Mancini, es que protagonizó en un par de días los dos encuentros más largos de la historia del WTA 125 Argentina Open. En su victoria ante Sofia Costoulas, de Bélgica, por 6-3, 6-7 (0) y 7-5 jugó tres horas y 24 minutos, mientras que en el triunfo ante la segunda favorita y gran promesa del circuito, la checa Laura Samson (110), lo hizo durante dos horas y 48 minutos para imponerse por 6-3, 6-7 (0) y 6-4 en cuartos de final. El año pasado alcanzó el partido del domingo, pero esta vez se quedó en el umbral.
A continuación y tras la caída de Riera en singles, la esperanza albiceleste se trasladó a la dupla de las juveniles Lourdes Ayala y Sol Larraya Guidi, aunque a ellas tampoco se les dio y cayeron, en un partido muy entretenido, por detalles. Fue victoria de las estadounidenses Ayana Akli y Abigail Rencheli por 6-3, 5-7 y 10-7.
Este domingo, habrá campeonas. Desde las 11 se dirimirá el trofeo para la especialidad de parejas y allí la dupla norteamericana enfrentará a la que conforman la italiana Nuria Brancaccio y la tunecina Ipek Oz. A continuación, desde las 13, harán lo propio en singles Erjavec y Maristany Zuleta de Reales.
Las entradas para el torneo están disponibles en Ticketek, desde 15 mil pesos. A su vez, TyC Sports Play transmite en vivo los partidos vía streaming.
Todas las campeonas del WTA 125 Argentina Open
Singles
- 2021: Anna Bondar (Hungría).
- 2022: Panna Udvardy (Hungría).
- 2023: Laura Pigossi (Brasil).
- 2024: Mayar Sherif (Egipto).
- 2025: Panna Udvardy (Hungría).
Dobles
- 2021: Ekaterine Gorgodze (Georgia) e Irina Bara (Rumania).
- 2022: Irina Bara (Rumania) y Sara Errani (Italia).
- 2023: María Lourdes Carlé (Argentina) y Despina Papamichail (Grecia).
- 2024: Maja Chwalińska y Katarzyna Kawa (Polonia).
- 2025: Laura Pigossi (Brasil) y Alicia Herrero Liñana (España).
Otros datos históricos
- Panna Udvardy es la primera y única bicampeona de singles del torneo: ganó en 2022 y 2025.
- Irina Bara es la única tenista que consiguió dos títulos consecutivos de dobles: 2021 y 2022.
- Lourdes Carlé es la primera y única argentina que ganó el título de dobles, en 2023.
- Hasta ahora, ninguna tenista argentina consiguió consagrarse campeona de singles.
- Este 2026 tuvo récord de jugadoras locales en el cuadro principal de singles. hubo 10, como en la primera edición. Aún así ninguna consiguió festejar.
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